Bakanlıktan çocuklara komik yardım!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin sağlık alanında tam bir çöküş yaşadığını söyledi. CHP'li vekil, "Özel ilgi gösterilmesi gereken binlerce çocuğa el uzatan yok" dedi.

Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği 2. Sağlık Şenliği adlı etkinliğe katılan CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurduğu standları ziyaret etti. Sağlık alanında faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri ve üyeleriyle sohbet eden Yarkadaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

BAKANLIK DUYARSIZ...

Hasta çocuklara moral vermek amacıyla sergilenen Sirtaki'yi de izleyen Yarkadaş, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarkadaş, "Standları dolaştıktan sonra bir kez daha gördüm ki; AKP halkımızın sağlığını korumak için hiçbir adım atmıyor. Onbinlerce vatandaşımız, hükümetten umudunu kestiği için kendisi çözüm üretiyor" dedi.

BAKANLIK MERAK BİLE ETMEDİ!

2. Sağlık Şenliği kapsamında, PKU Aile Derneği, Çölyakla Yaşam Derneği, Kistik Fibrozis Yardımlaşma Derneği, Hasta Yakınları Derneği, Kurçav, Kanserle Savaş Derneği, Glutensiz Hayat Derneği, Kanserle Dans Derneği ve daha birçok kuruluşun yer aldığını belirten Yarkadaş, "Binlerce kişinin sorunlarını anlattığı bu platforma, Sağlık Bakanlığı'ndan tek bir yetkilinin bile gelmemesi üzücü olduğu kadar manidardır" diye konuştu.

HER YIL BİNLERCE ÇOCUK ÖLÜYOR

Tıpta "nadir görülen hastalıklar" olarak tanımlanan, Kistik Fibrozis, PKU ve benzeri hastalıkların tedavisi için bakanlığın herhangi bir politikasının olmadığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Solunum, sindirim ve üremeye ilişkin bir hastalık olan Kistik Fibrozis'e yakalanan yaklaşık 30 bin kişi var Türkiye'de... Ancak bu kişilerin sadece 2500 - 3000'ü biliyor hasta olduğunu... Bu hastalıkla dünyaya gelen bebekler, yenidoğan taramasından geçirilmediği için, hasta oldukları bile bilinmeden hayata veda ediyor. Oysa ki, bebeklerin topuğundan kan alınması bile tanı konulması için yeterli... Bu bile yapılmıyor... Hastalığa yakalanan çocuklar, 30 yaşına bile gelmeden hayatını kaybediyor. Aileler bakanlıktan tam donanımlı merkezler kurulmasını istiyor. Çünkü her yıl binlerce çocuk, hayatlarının baharında ölüp gidiyor... Erken teşhis hayatlarını kurtarabilecekken, bakanlığın politikası olmadığı için, 'erken bebek ölümü' denilerek geçiştiriliyor."

BAKANLIKTAN KOMİK YARDIM

Toplumda PKU olarak da bilinen Fenilketonuri adlı hastalığa yakalan çocuklara ilişkin herhangi bir sağlık politikasının olmadığını da belirten Yarkadaş, sözlerini şu örneklerle sürdürdü:

"Çeşitli gıdaları yiyemeyen PKU'lu çocuklar için özel bir politika gerekiyor. Örneğin çocuklar, süt ve süt ürünleri, kraker, kuru yemiş yiyemiyor. Çocuklar için özel makarna yapılması gerekiyor. Ancak bu ürünler çok pahalı. Örneğin, bir paket makarna 2 TL... Ancak PKU'lu çocuk için üretilen makarnanın fiyatı 19 TL... Ve bu makarna yurt dışından getiriliyor... Markette 1 TL olan kraker, PKU'lular için özel olarak üretiliyor ve paketi 13 TL'den satılıyor... Çocukların yiyebileceği peynirin kilosu 250 TL... Bu peynir de yurt dışından getirilebiliyor. Bakanlık ise bu gerçeğe rağmen, ailelere ayda sadece 120 TL maddi destek veriyor. Bu hakikaten komik bir yardım... Bu parayla, o çocuğun bir kilo peynir alabilmesi bile mümkün değil..."

KANSER HASTALARI DA ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın aynı duyarsızlığı kanser hastalarının tedavisinde de gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Kanser hastalığına yakalanan binlerce kişi, katkı payı denilen uygulama yüzünden ilaçlarına erişemiyor" dedi.

Yarkadaş, 2. Sağlık Şenliği etkinlikleri kapsamında kurulan standlarda bulunan derneklerin kendisine aktardığı sorunları, TBMM'ye taşıyacağını da dile getirdi.