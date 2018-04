Gözaltı morlukları bazen genetik, bazen de yorgunluk sebebiyle ortaya çıkabilir. Gözler ruhun penceresi olduğu için gözlerimiz bizi en iyi yansıtan organlarımızdandır. Bu nedenlerden dolayı sizler için gözaltı morlukları nasıl geçer, gözaltı morlukları tedavisi sorularının cevabını açıkladık. İşte gözaltı morlukları nasıl geçer sorusunun cevabı…

Gözaltı morlukları nasıl geçer sorusu, bu cilt problemleriyle karşı karşıya kalan kadınların en ciddi sorunları arasında yer almaktadır. Çoğu zaman genetik faktörlerden dolayı ortaya çıkan gözaltı morlukları, bazen de çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Gözaltı morlukları nasıl geçer sorusunun cevabını vermeden önce gözaltı morlukları neden olur sorusunun cevabını bilmekte fayda var.

Gözaltı morlukları neden olur?

Gözlerimizin ruhumuzun penceresidir. Ancak bazen gözaltlarımız yorgun, şiş ve karanlık görülebilir. Aynada kendinize baktığınızda gözaltı morluklarınızdan şikeyet ediyor ve rahatsız oluyorsanız bu sorunu çözmek için tam olarak doğru yerdesiniz.

Gözaltı morlukları birden fazla nedenden meydana gelebilmektedir. Gözaltı morluklarının nedeni şu şekilde sıralanabilir;

1- Stres altında olmak,

2- Yetersiz beslenmek,

3- Yaşlanmak,

4- Genetik faktörler,

5- Uykusuzluk problemleri,

6- Alerjiler

Gözaltı morluklarının sık görülen bir nedeni de alerjilerdir, bu alerjiler arasında yiyecek alerjileri, kozmetik alerjileri ya da ev ya da işyeri ortamınızda bulunan alerjenler sayılabilir. Alerji sebebi ile alt göz kapağınızda bulunan damarlar genişleyerek görünürlüğü artar böylelikle gözaltımızda mor halka şeklinde gözükür.

7- Kozmetik ürünler



Kozmetik ürünler, özellikle son kullanma tarihleri geçtiğinde kullanıldığında daha çok alerjik reaksiyona neden olmaktadır diyen Op. Dr. Ayşegül Sivri, içlerindeki bakteri sayısı artmıştır ve bu durum cilt problemlerine sebep olur şekline belirtti.

Böyle bir durum ile karşılaştığınızda gözleriniz kaşınır ve irrite olur. Siz bu duruma gözlerinizi kaşıyarak cevap verdiğinizde göz kapağı cildi çok ince olduğu için cilt altındaki ince damarlara zarar verirsiniz, böylelikle göz kapaklarında şişme ve lekelere sebep olursunuz.

Aynı zamanda melanin yani pigment üreten hücreleri de uyararak renk maddesi üretmelerini tetiklersiniz, bu durum da koyu halkalarda artışa neden olur diye ekledi.

8- Burun Akıntısı

Burun tıkanıklığı sonucu, göz kapağınız ile burnunuz arasında bağlantısı olan kan damarlarında şişmeye neden olarak gözaltı morluklarının belirginleşmesine neden olur.

Burnunuzda bulunan herhangi bir eğrilik ve ya et büyümesi dediğimiz durumlarda yine bu damarlar genişler ve gözaltı morluklarına sebep olur. Dr. Sivri bu durumda burun geçişinin açılması ile (burun ameliyatı ya da ilaçlarla) gözaltı morluklarınız zamanla gerileyecektir şeklinde belirtti.



9-Vitamin Eksiklikleri ve Yetersiz Beslenme

Op. Dr. Ayşegül Sivri yetersiz beslenme durumları ve özellikle B vitamini, C vitamini, K vitamini ve E vitamini eksiklikleri gözaltında koyu halkalara neden olmaktadır dedi ve ekledi vitaminler özellikle böbrek üstü bezlerimizin çalışması için gereklidir.

Şayet böbrek üstü bezimiz sağlıklı çalışamaz ise, kahve, alkol ve şekeri fazla tüketirsek, vitamin emilimi bozulursa cildimizde şişme olur ve koyu halkalarımız belirginleşir.

Besinlerin içinde bulunan sülfit, mesela şarapta vardır, ciltte şişkinlik yapar ve yine koyu halkaların belirginleşmesine neden olmaktadır. Diyetimizdeki tuz miktarını da azaltmalıyız, çünkü vücutta su tutarak cilt altı damarları genişletir ve gözaltında mor halka görünümünü arttırır.

Gibi nedenler göz altı problemlerinin en belirgin nedenleri arasında yer almaktadır. Stres altında çalışan insanlar genellikle uykusuzluk sorunu ile de karşı karşıya kalabilirler. Ve göz altı morluklarından kurtulmak için her yöntemi deneseler bile başarılı olamazlar. Ancak birazdan vereceğimiz gözaltı morluklarından kurtaracak tedavi yöntemleri ile bu sorunlarına veda edebilecekler.

İşte gözaltı morlukları nasıl geçer sorusunun cevapları

Gözaltı morlukları kalıtsal olabilir. Ancak üzülmenize gerek yok size vereceğimiz gözaltı morlukları tedavi yöntemleri ile gözaltı morluklarından kısa süre içerisinde kurtulabileceksiniz. İşte hiçbir kimyasal kullanmadan gözaltı morlularınızdan kurtaracak yöntemler…

Patates suyu yöntemi

Patates suyunda bulunan elementler gözaltı morluklarınızdan kurtulmanızı sağlayarak, gözaltı şişkinliklerinizi de azaltmaktadır.

Malzemeler

• Patates (soyulmuş)

• Rende

• Tülbent

Nasıl hazırlanır?

• Patates soyup rendeleyin.

• Rendelenmiş patates parçalarını bir tülbent içine atın.

• Tülbentin köşelerini alın ve sıkıca bir araya getirin

• Bir kasenin altına yerleştirin ve patates suyunu sıkın.



Nasıl uygulanır?





• Patates suyuna bir pamuk batırın ve bu pamuğu 15-20 dk boyunca gözlerinizde tutun.

• Daha sonra ılık su ile yıkayın.

Etkili sonuçlar için bunu her gün tekrarlayın.

Sallama çay yöntemi







Malzemeler

Kullanılmış çay poşeti

Nasıl uygulanır?





• Sadece taze kullanılmış bir çay poşeti alın ve 15 dakika boyunca doğrudan gözaltınızda yer alan morlukların üzerinde bekletin.

Bunu her gün tekrarlayabilirsiniz.

Badem yağı yöntemi

Badem yağı, cildinizin rahatlatmasına ve nemlenmesine yardımcı olan doğal bir yumuşatıcıdır. Badem yağı kan damarlarının daralmasına yardımcı olan K vitamini açısından zengindir.



Ayrıca, badem yağı, şişmiş gözaltı ile bunlarla ilişkili koyu halkaların azaltılmasına yardımcı olan doğal anti-enflamatuar özellikler içerir.

• Bir pamuk topunu badem yağıyla ıslatın ve hafifçe gözaltı morluklarınızın üzerine uygulayın.

• Yağın cildinizde 6 ila 7 saat boyunca kalmasına izin verin.

• Bu gözaltı morluğu tedavi yöntemini gece uygulamanız daha iyi sonuçlar verecektir.

• Ertesi sabah ılık su ile yıkayın.

Daha etkili sonuç alabilmek için bu yöntemi 2 hafta uygulayabilirsiniz.

Salatalık dilimleri yöntemi

Malzemeler





Nasıl uygulanır?

• Yapmanız gereken tek şey, 15 ila 20 dakika boyunca her gözaltı morluklarına soğutulmuş bir dilim salatalık yerleştirmektir.

• Taze, soğutulmuş dilimleri ısınan dilimlerle değiştirebilirsiniz.

Mükemmel sonuçlar için her gün yapabilirsiniz.

Alternatif olarak, bir salatalık suyunu çıkartabilirsiniz ve bir pamuk topu kullanarak gözaltı morluklarınıza sürebilirsiniz.

Gözaltı morluklarına uygulayabileceğiniz diğer tedavi yöntemleri nelerdir?

• Her gün 8 veya 10 bardak su içmeniz gerekir.

• Uygun ve yeterli miktarda uyku almaya çalışın.

•Gözlerinizi ovuşturmamaya gayret edin. Bu şekilde davranmak gözaltındaki kan damarlarının genişlemesini sağlayarak koyu renk halkaların oluşmasına neden olabilir.

• Her gün uyumadan önce göz makyajınızı temizlemeye dikkat edin.

• Güneşte çok fazla durmamaya gayret edin.

• Ne yediğinize dikkat edin. A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan yiyeceklerden daha fazla tüketin.

• Tütün ve alkol tüketmekten kaçının.

Alkol ve tütün ürünleri cilt hücrelerine zarar verdiğinden dehidrasyona yol açar ve cildinizin zayıflamasına neden olur. (Milliyet)