Bilim insanları açıkladı! O ilaç sigarayı bıraktırıyor

John Hopkins Üniversitesi’ne yapılan araştırmaya göre Tip 2 diyabet rahatsızlıklarında kullanılan ilacın, sigarayı bırakmada etkili olduğu tespit edildi.

ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Tip 2 diyabet rahatsızlıklarında kullanılan ilacın sigarayı bırakmada etkili olduğu tespit edildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre diyabet ilaçlarının nikotin bağımlılıklarında etkili olduğunu keşfeden araştırma ekibi, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada ilaç sayesinde ortaya çıkan metforminin nikotin bağımlılığında başarılı olduğunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara kullanmaya bağlı rahatsızlıklar yüzünden dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor.