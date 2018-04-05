Stresin bir zararı daha çıktı!

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kronik stres yeni yağ hücrelerinin oluşması sonucu kilo alımına neden oluyor.

ABD’nin Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, kronik stres hücreler üzerinde değişiklikler meydana getirerek kilo alımına yol açıyor.

Cell Metabolism (Hücre Metabolizması) adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kronik stres nedeniyle salgılanan glükokortikoid adlı hormon, belli tipte hücrelerin yağ hücresine dönüşmesine, bu da kilo alımına neden olabiliyor.

SÜRESİYLE İLGİLİ

Uzmanlara göre, bu nedenle sadece stresli olduğumuz zaman tükettiğimiz besinler değil stres seviyesi de kilo alımını destekliyor. Bugüne kadar stres hormonu kortizol salgılandığı zaman kilo alımının görülmesinin nedeni stresin iştaha yol açması olarak açıklanıyordu. Gazete Habertürk'ün haberine göre araştırmanın başında bulunan Mary Teruel, yağ oluşumunun gıda alımıyla değil stresin süresiyle ilgisi olduğunu söyledi.