Canan Karatay'dan kadınlara ve erkeklere önemli çağrı

Mustafa SUİÇMEZ- Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA) - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 75'inci Yıl İlkokulu'nun ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katıldı. Okul yönetimi ve öğrenciler ile buluşan Prof. Dr. Karatay, sertifika töreni öncesinde 4’üncü sınıf öğrencileri Liva Nur Çakmak ve Başak Ezdemir ile yöresel ve organik ürünlerin satışının yapıldığı okul kooperatifini gezdi.

Öğretmeninin adı sorulunca gözyaşlarına boğuldu

Kooperatifte 4’üncü sınıf öğrencisi Başak Ezdemir, Prof. Dr. Canan Karatay'a "İlkokulu hangi okulda, hangi şehirde okudunuz ve ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Soru üzerine kısa bir süre duraksayan Canan Karatay gözyaşlarına hâkim olamayarak, "İlkokulu Elazığ'da okudum. Atatürk İlkokulu mezunuyum. Öğretmenim de çok sevdiğim, nur içinde yatsın Kerim Köse'dir. Hiç insan öğretmeninin adını unutur mu? Beni ağlatmayın çocuklar, ben zaten duygusalım" dedi.

"Ezine peyniri en sağlıklısı"

Basın mensuplarının Ezine peyniri ile ilgili sorusu üzerine görüş ve düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, işte koyun ve keçi sütünden yapılıyor, onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar, 30 türlü yağ çeşidi vardır" diye konuştu.

"Osteoporozu önlemek için bol bol peynir"

Konuşmasının ardından öğrenciler ile birlikte Ezine peynirinin tadına bakan Prof. Dr. Karatay, burada erkek ve kadınlara da peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, nedenini ise şu şekilde açıkladı:

"En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz. Çünkü aynı zamanda da doğal probiyotiktir. 6 ay süreyle bekletildiği zaman en doğal probiyotiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hazımı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa oturup bilmem ne ilacı alacağınıza iki dilim, iki lokum Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Canan Karatay, 75'inci Yıl İlkokulu'nca düzenlenen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katıldı.