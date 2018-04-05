Tıpta devrim gibi gelişme!

Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, ilk kez kök hücreler kullanılarak tamamen işlevsel halde çalışan kalp kası üretildi.

ABD’nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesinde görevli bilim insanları muhteşem bir gelişmeye imza attı. Uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda, araştırmacılar kök hücreleri kullanarak bir yetişkinin kalbinde kullanılacak kadar düzgün çalışan kalp kası üretti.

Daha önce kök hücrelerle üretilen ancak ‘kusurlu’ olan kalp kaslarının aksine, son çalışmalar sonucunda 4 haftada elde edilen kasın, bir yetişkinin kalbine uygun şekilde çalıştığı ifade edildi.

Araştırmayı yürüten ekipten Profesör Gordana Vunjak-Novakovic de, üretilen kasın tıp tarihinde ilk kez olarak hem doku hem de işlevsellik olarak kusursuz olduğunu söyledi.