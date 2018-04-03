Canan Karatay: Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar

Sıra dışı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Kavurma da kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu´da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar" dedi. Karatay, çay ve fındığın da sağlık için faydalı olduğuna değindi.

Rize’de öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. “Kendine iyi bak” konulu söyleşi programında çay ve fındığın insan sağlığı ve beslenmesi için yararlı olduğunu kaydeden Karatay, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi.

"Bol çay için, hamsiyi kızartmayın"

Yaz aylarının yaklaştığını ve sağlıklı beslenmenin günümüzde daha bir önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay, öğrencilere beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

Karadeniz’in milli yemeği hamsiye de değinmeden geçmeyen Karatay şu önerilerde bulundu:

"Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. 'Kızartmayın' deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Hamsinin her tür yemeğini yiyebilirsiniz. Öte yandan, köy tereyağı sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip, çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydıyla... Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum" dedi.

“Kuyruk yağı içip uzun yaşıyorlardı”

Yıllardır bilinen veya yapmayın denilen bazı şeylerin aksine bütün Anadolu´da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz” diye konuştu. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile yenmesi gerektiğini belirten Karatay şöyle konuştu:

“Beraber yenecek. Kavurma da kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu´da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar. 'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı."