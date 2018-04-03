Kapalı grup kurdular, yorum yapan doktoru gruptan attılar!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşıyı reddeden ailelerin sayısı 2017 yılında 23 bini geçti. Aşıyı reddeden aileler ise sosyal medyada bir araya geliyor.

Medimagazin'in haberine göre üye sayısı 45 bini aşan ve içinde doktorların da olduğu 'Aşı Tıbbi ve Hukuki Bir Zorunluluk Değildir' grubunda aileler hastalık anında çocukları doktora götürmek yerine üyelerden akıl almayı tercih ediyor. Yorum yapan doktoru ise gruptan attılar.

İşte 'Aşı Tıbbi ve Hukuki Bir Zorunluluk Değildir' grubunda paylaşılan o ifadeler:

AŞI YERİNE HACAMAT

Vatan gazetesinden Esra Can Sınav'ın haberine göre Nazlı E. isimli bir üye, 6 aylık bebeğine 2’nci aydan sonra hiç aşı yaptırmadığını, kustuğu için hastaneye götürdüğünde karaciğer enzimlerin yüksek olduğunu paylaşıyor. Anne tekrar doktora gideceğini söylese de hacamat için grup üyelerinden öneri istiyor. Bunun üzerine Ayşegül K. isimli bir anne, 7 günlükken bebeğine hacamat yaptırdığını ve kesinlikle denemesi gerektiğini söylüyor.

HEPATİT B'YE SÜLÜKLÜ TEDAVİ

Figen E. isimli bir anne, 22 aylık aşısız kızının Hepatit B'li dedesinin tıraş bıçağıyla dudağını kestiğini ve kızını hastaneye götürüp götürmemesi gerektiğini soruyor. Hastaneye gitmemesi, kesik olan bölgeye sülük konulmasını öneriyor.

Saliha İ. de aşılarını yaptırmadığı 3 aylık bebeğinin ateşlendiğini söylüyor ve tavsiye istiyor. Bir üye kendi kendine ateşin düşeceğini ve bu sırada çörek otu yağıyla masaj yapmasını tavsiye ediyor.

YORUM YAPAN DOKTORU GRUPTAN ATTILAR

Feyza S. isimli bir anne, 2 aylık bebeğinin 5-10 saniye boyunca gözünün dolduğunu ve bunun günde 10 kez tekrarladığını söylüyor. Absans epilepsi hastalığından şüphelenen anneye 'Çocuktur, uykusu gelince gözleri dalar' yorumunda bulunuyor. O sırada Gökhan Evren isimli bir doktor bu yoruma tepki gösterip epilepsi ihtimali olduğunu söyleyince gruptan atılıyor.

GRUBA KATILMAK İÇİN CEVAPLAMANIZ GEREKEN SORULAR: