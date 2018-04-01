Türkiye otizme ‘mavi ışık’ yakacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanını otizmin simgesel rengi olan ‘mavi’ ile ışıklandıracak.

Bakanlık, bu yıl 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizm konusuna dikkati çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla birçok etkinliğe imza atacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla 2 Nisan Pazartesi İstanbul'da farkındalık yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşte otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok tanınmış ismin de yer alması bekleniyor.

Bakanlık ayrıca, pazar akşamından itibaren Türkiye'nin dört bir yanını otizmin simge rengi olan maviyle ışıklandırmayı planlıyor. Mavi ışıklandırma yapılacak yerler arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı binası ile diğer illerdeki önemli tarihi ve simgesel yapılar yer alıyor.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugüne özel bir kamu spotu da hazırlayan Bakanlık, kamu spotunda otizmli bir bireyin anlatımlarına yer verdi. TV kanallarında yayımlanmaya başlayacak kamu spotunda otizm nedeniyle konuşamayabileceğini, garip karşılanacak bir sürü hareketi yapabileceğini, sallanıp garip sesler çıkarabileceğini ve her zaman kibar davranamayacağını anlatan otizmli kişi, otizmin genç, çocuk, yaşlı ve hatta bazen sınıfta sıra arkadaşın olan birinde olabileceğini belirtiyor.

Bakanlık, Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelindeki bilboardlar ile otobüsler üzerine yapılacak giydirmelerle de farkındalık mesajları verecek.