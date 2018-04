'Kanser hastaları ölüme terk ediliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin sağlık politikaları yüzünden kanser tedavisi gören binlerce kişi ilaç alamaz ve bulamaz hale geldi. Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde çalışan doktorların yazdığı reçetedeki ilaçları bile karşılamıyor" dedi. CHP'li vekil, hastaların erişemediği ilaçların isimlerini de açıkladı.



1 - 7 Nisan Dünya Kanser Haftası dolayısıyla açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Başta Sağlık Bakanı olmak üzere AKP'nin tüm yöneticileri bu hafta boyunca süslü laflar etmek yerine, hastalarımızı ilaçlarına kavuşturacak adımlar atsınlar" çağrısı yaptı.



"24 BİN TL'LİK ZULÜM"



Kanser tedavisi gören üç bin hastanın, KEYTRUDA adlı ilacı bakanlığın politikaları yüzünden temin edemediğine dikkat çeken Yarkadaş, "Bu ilacın bir kürü 24 bin TL... Bakanlık, ilaca ihtiyacı olana reçeteyi yazıyor ama ilacı karşılamıyor. Asgari ücretle çalışan bir hasta bu ilacı nasıl alacak? Bu adalet mi; vicdanınız bunu kabul ediyor mu? Hastalara ilaç değil, 24 bin TL'lik zulüm reva görülüyor" ifadesini kullandı.

"ÜÇ BİN HASTA ÇARE BEKLİYOR"

Bakanlığa bu sorunun çözülmesi için defalarca çağrı yaptığını belirten Yarkadaş, "Sağlık Bakanlığı kapı - duvara dönüştü. Adeta duymuyor ve görmüyorlar. Bu tavır, hastaları ölüme terk etmektir. AKP'li bakanlık, Keytruda kullanması gereken üç bin hastayı çaresiz bırakmıştır" dedi.

Kendisine başvuran Antika Ö, adlı hasta yakınının Keytruda adlı ilacı alabilmek için yaşadıklarını da aktaran Yarkadaş, şunları söyledi:

"Antika Ö, adlı yurttaşımız, eşinin ilaçlarını çalıştığı iş yerinin sahipleri ile çalışma arkadaşlarının karşıladığını söyledi. Ancak artık onların da gücü tükenmiş... Çünkü her ay 24 bin TL bulmak zorundalar. Hükümet bu sesi duysun ve çözüm üretsin..."

"REÇETEYE YAZILIYOR AMA..."

Yarkadaş, kanser hastaları için sadece Keytruda'nın değil, Afinotor adlı ilaç ile kolostomi torbası adaptörünün de karşılanmadığını dile getirdi. Bakanlığın yanı sıra SGK'da görev yapan doktorların adı geçen ilaç ve gereçleri reçetelere yazdığını belirten Yarkadaş, "Ancak yazılanlar kağıt üzerinde kalıyor. Kanser tedavisi gören binlerce kişi, bu ilaçları da gereçleri de alamıyor" diye konuştu.

"DEVLET NE İÇİN VAR?"

Afinotor adlı ilacın kutusunun 9528 TL olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Bakanlık, diğer ilaçlarda olduğu gibi bunda da katkı payı istiyor. SGK emeklisi bu parayı nasıl versin? Devlet bunu karşılamayacak ve yurttaşını iyileştirmeyecekse ne için var?" tepkisini gösterdi.

"VİCDANIM KABUL ETMİYOR"

SGK'nın, kanser hastalarının ömür boyu kullanması gereken kolostomi torbası ve adaptörünü de karşılamadığını belirten Yarkadaş, "Bu ürünün fiyatı 474 TL ve her ay alınması gerekiyor. Asgari ücretle yaşamaya çalışan vatandaşlar, reçetelerine yazılan bu ilaçları alamıyor. Reçete onlara, onlar reçeteye bakıyor. Bunu benim vicdanım kabul etmiyor ancak AKP'li bakanlık bunlardan hiç rahatsız olmuyor" dedi.

"ÇAPA'DA ODALAR BİRLEŞTİRİLDİ"

Kanser tedavisi gören hastaların mamografi ve benzeri röntgen hizmetlerinden yararlanmasının git gide imkansız hale geldiğini de belirten Yarkadaş, "Hastalara on, on bir ay sonrasına randevu veriliyor. Sorunlar her gün artıyor. Çapa'da onkoloji doktoru yetersiz diye, artık odalar bile birleştiriliyor" dedi.



CHP'li vekil, konuya ilişkin sorunları TBMM'ye taşıdığını da belirtti.