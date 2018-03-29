Bu bağımlılık tüm dişlerini paramparça etti!

Sonunda bu durumu değiştirmeye karar veren Micheal, soluğu bir implant doktorunda aldı.

7 dişi birden çekilerek yerine implant diş takılan Micheal, sonunda ağrılarından kurtuldu ve iyi bir görünüme sahip oldu.

50 bin euroluk masrafsa doktoru tarafından karşılandı. 32 yaşındaki Micheal, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

‘Sürekli yumuşak besinlerle besleniyordum. Çünkü canım çok yanıyordu. Ama asitli içecek içmeyi bırakamıyordum. Eşimle yemek yediğimde canım çok yanıyordu. Doktorların asitli içeceği bırakmamı söyleyeceğini bildiğim için tedavi olmayı reddediyordum. Şimdi bu durumu aştım ve beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyorum.'

İşte adamın son hali: