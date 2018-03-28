Günde 10 gram kekik meme kanserine savaş açıyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Kanser Araştırma Laboratuvarı’nda 2 yıldır kekik üzerinde çalışan Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr. Ceylan Hepokur, kekik türlerinin meme kanseri hücrelerine iyi geldiği belirledi.

Hücre kültürü çalışmalarını tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Ceylan Hepokur, hayvan deneylerini de yaptıktan sonra kekiğin etkin maddesinden ilaç üretmeyi planlıyor.

Çalışmalarının amacının yeni ilaçlar keşfetmek olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ceylan Hepokur, "2 yıldır endemik kekik türleriyle çalışıyoruz. Kekik türlerini meme kanseri hücre hatlarına denedik. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bilimsel dergilerde yayınlandı. Elde edilen sonuçlarla kekik meme kanserine çok iyi geliyor, diyebiliriz. Tabii bunun daha ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın in vitro (hücre kültürü) kısmını bitirdik. İn vivo (hayvan deneyleri) kısmına geçeceğiz. Türkiye, dünyanın kekik üretiminin yüzde 85’ini karşılıyor. Bu yüzden kekik neden tabletler haline dönüşüp insanlara ilaç olarak gitmesin sorusunu akla getirmektedir. Çalışmamızın amacı ülke ekonomisine katkı sağlamak için yeni ilaçların keşfedilmesi. İnşallah da bu çalışmalar ışığında hedeflerimize ulaşırız" dedi.

'GÜNDE 10 GRAM KEKİK TÜKETİN'

Özellikle meme kanseri hastalarına günlük 10 gram kekik tüketmelerini öneren Yrd. Doç. Dr. Hepokur, "Çalışmalarımızı şimdi hayvan deneyleri üzerine yoğunlaştırdık. Meme kanseri oluşturulan sıçanlarda da aynı çalışmayı planlıyoruz. Kekikteki saf etken maddeyi tespit ettikten sonra bu etken madde saflaştırılarak ilaç haline getirip bunları meme kanseri hastalarında kullanmak istiyoruz. Meme kanseri hastalarına kesinlikle kekiği öneriyorum. Gerçekten yaptığımız çalışmalarda kekiğin meme kanseri üzerine çok iyi sonuçlarını görüyoruz. Öğün başına yemeklerine parmaklarıyla bir tutam kadar kekik ilave etmelerini kesinlikle öneriyorum. " diye konuştu.