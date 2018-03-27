Hamilelik ağrılarını o yöntemlerle azaltın

Hamile kadınların yüzde 40 ile yüzde 70’i gebelik boyunca ağrı problemi yaşıyor. Uzmanlar, hamilelik ağrılarına karşı sporu ve alternatif tıp yöntemlerini öneriyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, hamilelik ağrıları ve bu ağrılarla başa çıkmanın yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

HAMİLELİK ÖNCESİNDE DÜZENLİ EGZERSİZ

“Anne karnında büyümekte olan bebeğin, annenin vücudundaki ağırlık merkezini değiştirmesine bağlı olarak bel ve kalça bölgelerinde daha çok ağrı görülür. Hamilelik boyunca vücuttaki kaslar, bağlar ve eklemlerde meydana gelen değişimlerin yarattığı farklı hissiyatlar hamileliğin vücuttaki ağrılara sebebiyet verebileceğinin sinyalleridir.

Hamilelikte arada sırada yaşanan ağrılar, tutulmalar günlük yaşam içinde normal kabul edilir. Ancak bu sinyaller vücut dengesini bozacak olaylardan kaynaklandığı için asla küçümsenmemelidir. Hamilelikle birlikte vücudun dengesi hem hormonal hem kassal hem de duygusal olarak değişir. Bu değişimlere adapte olabilmek için hamilelik öncesinde düzenli egzersiz yapmış olmak gerekmektedir. Hamilelik sırasında da üçüncü aydan itibaren başlanan egzersizler ile birlikte daha sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilirsiniz.

KEGEL EGZERSİZLERİ

Yapılan çalışmalar kuvvetli kasların doğumu kolaylaştırdığını ve doğum süresini kısalttığını göstermektedir. Önemli olan doğru kasları, doğru bir şekilde çalıştırıp, kuvvetlendirmektir. Kalçanın iç kısmında bulunan pelvik taban kasları doğuma yardımcı en önemli kaslardır. Kegel egzersizleri bu bölgeyi kuvvetlendirmek için oluşturulmuş bir protokoldür. Gün içinde, çalışırken, dinlenirken rahatlıkla yapabileceğiniz bu egzersizler sizi doğuma hazırlar.

MANUEL TERAPİ

Hamileler bebeğin gelişiminden dolayı dışarıdan ilaç veya cihaz ile tedavi alamazlar. Bu durumda hamilelerde meydana gelen ağrıların ortadan kaldırılması için yan etkisi olmayan etkili yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Manuel terapi yöntemi özellikle bebeğin büyümesine bağlı olarak beşinci aydan itibaren başlayan ağrıların ortadan kaldırılmasını sağlar. Sadece el ile yapılan bu uygulamalar tamamen güvenlidir. Herhangi bir yan etkisi olmayan, ağrıların azalmasını sağlayan ve uyku kalitesini arttıran bu yöntem ile hamilelik süreci daha rahat geçecektir.

REFLEKS TERAPİ

Refleks terapi de hamilelerde uygulanabilen bir alternatif tıp yöntemidir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Refleks terapi ile strese bağımlı meydana gelen ağrılarınızı ve diğer yemek yeme, mide bulantısı, uyku gibi düzeni değişen ve hamilelikte sizi zorlayan durumlardan kurtulmanız için bir yöntemdir. Yüzden yapılan bu uygulamanın hamileler üzerinde de hiçbir yan etkisi yoktur.”