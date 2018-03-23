Karantinaya alınmıştı: 8 bin 500 doz aşı...

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, yaptığı açıklamada, Soma'nın Kiraz Mahallesi'nde 7 Mart'ta, ardından da Kobkaklı Mahallesi'nde 13 Mart'ta büyükbaş hayvanlarda kuduz vakaası tespit edildiğini söyledi.

8 BİN 500 DOZ AŞI

Bunun üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye ekiplerinin 14 mahallede aşılama çalışması başlattığını vurgulayan Ergene, 8 bin 500 doz aşı alımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

7 Mart'ta Soma'da kuduz vakası görülmesi üzerine bir büyükbaş hayvan çiftliği karantinaya alınmış, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.