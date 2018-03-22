Yatağınızın altına soğan koyup yatarsanız..

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan bir şifa kaynağıdır ve bakın nelere iyi geliyor...

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan bir şifa kaynağıdır. Tek başına yenilerek ve yemeklere eklenerek lezzet katan soğan alternatif tıp yöntemlerinde de sıkça kullanılır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve tedavisi için sayısız faydası bulunan soğanın anlatacağımız kullanış şeklini belki de ilk kez duyacaksınız.

Bu kullanımı, sanırız soğanın güçlü antioksidan özeliği ve kükürt miktarından dolayı düşünülmüş bir uygulama.

Alternatif tıbbın sıkça başvurduğu şifa deposu soğanın ortadan ikiye kesin. Yarım soğanı bir kasenin içine koyun. Üstüne de kaynar su dökün.

Kaseyi yemek masanızın üstüne veya gece yattığınız odada yatağınızın- yastığınızın altına koyun. Bu uygulamayı yapanların anlattığına göre, bir geceyi böyle geçirdikten sonra ertesi gün öksürüğünüzden eser kalmadığını göreceksiniz. Sadece odanız biraz soğan kokabilir ama rahatsızlığınızın geçmesine değer doğrusu.