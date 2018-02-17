Bel ağrılarının nedeni depresyon olabilir!

En sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan bel ağrısının depresyondan kaynaklanabildiğini belirten uzmanlar, depresif insanların daha fazla bel ağrısı yaşadıklarını vurguluyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, bel ağrısını tetikleyen faktörlerin her zaman omurga hastalıkları, tümörler, kötü duruş alışkanlıkları, ani hareketler, ağır eşyaların kaldırılması ve taşınması olmadığını söyledi. Erdoğanoğlu, bel ağrısının ortaya çıktığı andan itibaren normalde birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmesi gerekirken insanların büyük bir kısmında kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

BEL AĞRILARININ NEDENİ DEPRESYON OLABİLİR

Ağrıların pek çok faktörden etkilendiğini ve uzun süreli ağrıların olmasında zihnin önemli bir rol oynadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Erdoğanoğlu, “Duygusal veya sosyal yükleriniz fazla ise, depresif belirtiler gösteren bir kişiyseniz kronik bel ağrısı gelişme riski altındasınız” uyarısında bulundu.

Sadece ağrıyı düşünmenin bile kişiyi ağrıya daha çok yaklaştıracağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Erdoğanoğlu, bel ağrısının depresyona neden olabileceğini belirterek “Bilimsel araştırma sonuçları bel ağrısının sıklıkla depresyon ile ilişkili olduğunu desteklemektedir. Tüm kronik bel ağrısı hastalarının yaklaşık yüzde 80'inde depresif belirtiler görülmekte, yüzde 20'sinde ise gerçekten depresyon görülmektedir. Bel ağrısı depresyonun fiziksel bir manifestosu mu, yoksa kronik ağrı mı depresyona neden oluyor bilimde bu kısır döngü tartışıla dursun, her ikisinin de mümkün olabileceği söylenebilir” diye ifade etti.