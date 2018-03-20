Kilo verirken yemeniz gereken 5 yiyecek

Tek mevsime ait olmayan, 4 mevsim her zaman her yerde bulabileceğiniz maydanoz, dereotu, roka, nane ve tere yemeklere lezzet vücuda sıhhat kazandıracak mucizelerdir. Ödeminizi atarlar, sindiriminizi rahatlatırlar ve tok tutarlar.

Maydanoz

Bilinen en kuvvetli ödem sökücü sebze hangisidir? Deseler, herhalde birinciliği maydanoz alırdı. C vitamini açısından ayrıca çok zengindir. E ve K vitaminleri içeriği ile de hücreleri gençleştirici özelliği vardır. Bağırsak dostudur. Çok fazla ödem problemi yaşıyorsanız maydanozun idrar sökücü özelliğinden faydalanmanız gerekir. Maydanozun suyunu değil kendisini yemeye özen gösterin. Özellikle sabahları kahvaltıda yarım bağ bol limonlu yerseniz daha kolay zayıfladığınızı görürsünüz.

Dereotu

Tam bir iştah kesicidir. İçinde yüksek miktarda C ve E vitamini vardır. Biliyorsunuz bu vitaminler gençlik ve bağışıklıkta çok çok önemli. Her türlü salatalarınızda, sebze yemeklerinizde ve çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Zayıflama sürecinde iştah kontrolünüz için, yoğurtlu tariflerinizde mutlaka kullanın.

Roka

Roka içerdiği esanslar ile çok güzel doygunluk sağlıyor. Su oranı oldukça yüksek olduğu için dolaşımı dengeliyor ve idrar yapımını kolaylaştırıyor. Maydanoz gibi vücuttaki ödemi şişkinliği indirmeyi kolaylaştırıyor. Kış aylarında domates ve salatalığın yerine gönül rahatlığı ile roka salatasını koyun. Hatta bazı öğünlerde lor peyniri ve narla birleştirip tek bir yiyecek olarak bile seçebilirsiniz.

Nane

Mide ve bağırsağımızın en dost sebzesi nanedir. Sindirimi kolaylaştırır. Güzel kokusu ile ferahlık verir.. Ağız içi temizleme özelliği vardır, bakteriye mikroba savaş açar. Kurusunun çayı soğuk algınlığına çok iyi gelir. Ara öğünde 1 bardak yoğurda veya ayrana ince ince doğrayıp atarsanız uzun süre tok kaldığınızı göreceksiniz, benden size küçük bir ipucu.

Tere

Tere hafif acımsı tadı ile sofralarınızı şenlendirsin. Sadece kendisini limon sıkıp yiyebileceğiniz gibi. Salatalarınızda da kullanmayı tavsiye ediyorum! Tere salatalarınızı cevizle de ayrı bir lezzete büründürebilirsiniz., Ama bir kişiye üç bütün cevizden fazlasını koymayın! Ne kadar tok kaldığınıza siz kendiniz bile inanamayacaksınız!