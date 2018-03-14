Cilt lekesini tetikleyen etkenlere dikkat!

Bazı antibiyotikler ile kalp ya da tansiyon ilaçları, güneşe duyarlılık oluşturabildiği gibi ciltte doğrudan leke yapabiliyor.

Sıcak havalarda daha fazla dikkat edilmesi gereken cildimizde bazı ilaçların da etkisiyle lekeler oluşur. Cilt lekelerinde en önemli etken olan güneş ışınları, daha çok melazma adı verilen kahverengi geniş lekelere sebep olmaktadır. Otuz yaşını aştıktan sonra artan lekeler bazı ilaçların da etkisiyle artabilmektedir. En çok yüzde, özellikle alın, yanaklar ve bıyık bölgesinde görülen melazma tipi lekelenmeler tiroid (guatr) sorunu olan kadınlarda daha sık görülmektedir.

Özellikle bazı kalp ilaçları, bazı antibiyotikler veya tansiyon ilaçları güneş ışınlarına karşı hassaiyet gelişmesine veya direkt lekeye neden olabilmektedir. Bu durumla karşılaşan kişilerin dermatoloğa başvurduktan sonra tedavisini yürüten doktorunu da bilgilendirmesi gerekmektedir.

Önceki yıllarda çoğunlukla doğum kontrol ilaçlarına bağlanan lekelenmelerin bu ilaçları kullanmayan kişilerde ve yüzde 10 oranında erkeklerde de görülmesi üzerine sadece östrojen hormonundan kaynaklanmadığı anlaşıldı.

Solaryumun da cilt lekelerini tetiklediğini belirten uzmanlar, bahar ve yaz aylarında yüz bölgesinin koruyucu krem ve şapka ile güneşten korunmasının önemini hatırlatıyorlar.

Yüz bölgesine uygulanan ağda, ip, epilasyon veya kimyasal soyma (peeling) gibi işlemlerin de yaz aylarında uygulanmamasını şayet yapıldıysa bir müddet güneşe çıkılmamasını öneriyorlar.

Uzmanlar, bu lekelerin tedavisi için internet sitelerinde de reklam ve satışı yapılan uygulamalar ve ürünlere itimat edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatıyorlar.