İlerlemiş düzeyde kalınbağırsak kanseri olan 826 denek üzerinde yapılan araştırmada, bu ürünleri haftada 55 gramdan fazla tüketenlerin, tüketmeyenlere göre daha uzun yaşadığı belirlendi. Aynı etki fıstık tüketiminde ise görülmedi.
14 Mart 2018 08:05
Düzenli olarak tüketirseniz...
ABD’de yapılan son bir araştırmaya göre düzenli olarak fındık, ceviz, badem tüketmek, kanser hastaları üzerinde önemli oranda olumlu etki yapıyor.
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