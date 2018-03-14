İngiltere’de kamu sağlığı yetkilisi Prof. Jane Cummings, pijama gibi kıyafetlerin sağlığı psikolojik olarak olumsuz etkilediğini, özellikle hastayken de iyileşmeyi yavaşlattığını söyledi.
14 Mart 2018 02:39
Hastalanırsanız pijama giymeyin
İngiltere’de kamu sağlığı yetkilisi Prof. Jane Cummings, pijama gibi kıyafetler giymemelerini önerdi.
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