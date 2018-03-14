Hastalanırsanız pijama giymeyin

İngiltere’de kamu sağlığı yetkilisi Prof. Jane Cummings, pijama gibi kıyafetler giymemelerini önerdi.

İngiltere’de kamu sağlığı yetkilisi Prof. Jane Cummings, pijama gibi kıyafetlerin sağlığı psikolojik olarak olumsuz etkilediğini, özellikle hastayken de iyileşmeyi yavaşlattığını söyledi.