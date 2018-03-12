Her 3 kadından birinin sorunu

NTV- Adet düzensizliğinden, ağrıya, kısırlıktan düşüğe kadar pek çok olumsuz tabloya neden olan miyomlar, kişiye özel tedavilerle kontrol altına alınabiliyor.

Miyomun en tipik belirtisinin kanama olduğunu belirten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, miyomun her zaman belirti vermediğini ancak rahimin iç boşluğuna yerleşmiş yani rahim iç duvarının içerisindeyse bazı şikayetlere yol açabildiğini aktardı.

“Bu şikayetler sıklıkla aşırı kanamalı regl dönemi yaşanır. Bu süreçte parçalı ve fazla oranda kanamaya neden olur” diyen Göçmen, miyomun diğer belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Reglin uzun sürmesi.

Kasık ağrısı.

Rahmin arka kısmına yerleşmişse kalın bağırsağa baskı sonucu büyük tuvaleti yapmada sorunlar ve kabızlık.

Rahmin ön kısmına yerleşmişse mesaneye baskı yapması sonucu sık idrara çıkma.

Karnı örten zarlar arasına yerleşmesi sonucu idrar kanalına baskı sonucu böbrekte büyüme.

Rahim boşluğu, tüplerin uçları ve rahim ağzına yerleşmesi sonucu infertilite.

GEBELİKLE MİYOM ŞİKAYETLERİ ARTABİLİR

Miyomların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte östrojen kaynaklı olduğu düşünülüyor. Kadında yüksek olan östrojen hormonunun menopozla birlikte düşmeye başlamasıyla birlikte miyomlarda da küçülme dikkat çekiyor.

Miyomların ayrıca gebelik hormonu olan progesteron etkisine bağlı olarak da büyüdüğünü dile getiren Dr. Göçmen, “Bu nedenle gebelik öncesi miyom tespit edilmesi durumunda miyomun yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak myomun alınması hastaya önerilir. Ancak miyomla birlikte gebeliğin hiçbir sıkıntı olmadan devam edebildiği de unutulmamalıdır” dedi.



HANGİ MİYOMLAR TEDAVİ EDİLMELİ?

Miyomun bazı belirtileri vermesi durumunda ameliyatla alınması gerektiğini vurgulayan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı, miyom tedavisi hakkında şunları söyledi:

“1 - Kanamaya yol açan bir miyomsa ve rahim boşluğuna yerleşmişse hiç zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir.

2 - Rahim duvarının içerisine yerleşmiş yine çok fazla kanamaya yol açıyorsa ve bunların da büyüklüğü 5 cm üzerine çıkmışsa alınmalıdır.

3 - İdrar torbasına ve kalın bağırsağa baskı yapacak hale gelmişse ameliyat edilmelidir.

Tedavide genellikle genç yaş grubunda laparoskopik ve robotik cerrahi tercih edilir. Eğer miyom sayısı fazla ve büyüklüğü, yerleştiği yer uygun değilse açık cerrahi tercih edilir. Hasta ileri yaş grubunda ve artık miyom sorunuyla uğraşmak istemediğini dile getiriyorsa ameliyatla rahim alınır ve problem tamamen ortadan kaldırılır. Ancak genç yaş grubunda mümkün olduğu kadar rahmin alınması seçeneğinden uzak durulmaktadır.”

MİYOMLAR KANSERLEŞİR Mİ?

Miyomlar genç yaş grubunda risk oluşturmamakla birlikte menopoz sonrası kitlenin çapında büyümeye bağlı olarak kötü huylu tablolarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle menopozdan sonra büyümeye meyilli miyomlar ya da hızlı büyümeyle gelişen miyomlar varsa hastaya çok fazla beklemeden ameliyat öneriliyor.

MİYOMLARIN TEKRARLAMA RİSKİ VAR MI?

Ameliyatın ardından yaklaşık 5 yıllık süreç içerisinde yüzde 20-25 oranında miyomların tekrar çıkma riskinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Göçmen, “Miyomektomi adı verilen miyom ameliyatında gözle görülen tüm miyomlar temizlenebilir ancak bir de gözle görülemeyen mikroskobik seviyede küçük olan miyomlar alınamadığı için bunların zaman içerisinde büyüyüp yeniden ortaya çıkması ve şikayetlere yol açma riski bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.