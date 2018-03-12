Uzmanlar açıkladı: Balık, fındık, ceviz yemiyorsanız...

Son yapılan araştırmalarda balık yağının, sinir sistemi bozukluğuna sebep olan depresyon gibi durumların azalmasında da önemli etkilerinin olduğu açıklandı.

Önemli bir enerji kaynağı olan balık yağının faydalarından bahseden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, balık yağı günlük kullanıldığında kalp, göz ve beyin sağlığına fayda sağladığını belirterek son yapılan araştırmalarda sinir sistemi bozukluğuna sebep olan depresyon gibi durumların azalmasında da önemli etkilerinin olduğunu açıkladı.

Balık yağının içerisinde bulunan EPA ve DHA yağ asitlerinin kalp, göz ve beyin sağlığına fayda sağladığını belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, omega-3'ün insan sağlığına olan yararlı etkisini açıkladı. Yaman, balık yağının anne karnındaki bebeğin gelişimi için de son derece önemli olduğunu belirtti.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLIYOR"

Yeterince balık, keten tohumu, fındık, ceviz gibi ürünleri tüketmeyen bireylerin sağlıklı olmadığını vurgulayan Yaman, "Doğal olarak denizden tutulan balıkların yağları trigliserid formundadır. Birde etil ester formunda olan yağlar bulunmaktadır. Bunlar ise kimyasal bileşim içerebilen yağlar olarak bilinmektedir. Bu sebepten alırken trigliserid formunda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Omega-3 te bulunan yağ asitleri beyin gelişimi ve fonksiyonlarında etkin rol oynamakta, ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kroner kalp hastalıklarının önlenmesi ve sinir sistemi fonksiyonlarında etkili olmaktadır. Yeterince balık, keten tohumu, fındık, ceviz veya sebze tüketmiyorsanız sağlıklı bir vücut için omega-3'ü yeterince alamıyorsunuz demektir" dedi.

"DERİN SU BALIKLARI DAHA YÜKSEK OMEGA-3 İÇERİR"

Ilık denizlerde bulunan balıkların yeterince omega-3'e sahip olmadığını belirten Yaman, derin su balıklarının daha yüksek omega-3 içerdiğini vurguladı. Yaman, sözlerine şöyle devam etti.

"Sardalya, hamsi, somon, tuna, yayın gibi özellikle derin su balıkları omega-3 bakımından oldukça zengindir.

Amerikan Kalp Birliği ise 650-1000 mg arasında belirlerken kolesterol sorunu olanlarda oran 3 bin mg a kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Ülkemiz balıklarında omaga-3 bakımından en zengin balık hamsidir. En çok da balıktan alınabilen bu yağ asidine Türk insanının balık yiyerek yeterince ulaşması mümkün değildir. Çünkü sıcak denizlerdeki balıklarda yeterince Omega-3 yoktur. Bu nedenle mutlaka destek alınmalıdır."

"EN AZ 300-500 MG ALINMASI GEREKİR"

Omega-3'ü gıda takviyeleri şeklinde güvendiğiniz firmalardan da temin edinileceğini belirten Yaman; "Dünya Sağlık Örgütü günde en az 300-500 mg omega-3 alınmasını öneriyor.

Alfa linoleik asit olarak da bilinen omega-3 yağ asidine bütün omurgalılar ihtiyaç duyarlar. Ceviz, soya fasulyesi, kabak çekirdeği, semizotun, keten tohumu ve keten tohumu yağında bol bulunur" ifadelerini kullandı.