Babayla vakit geçiren çocuklar daha sağlıklı

Araştırmalara göre, babalarıyla daha fazla zaman geçiren çocukların daha sağlıklı olduğu tespit edildi.

Yeni bir araştırmaya göre babalarına benzeyen ve babalarıyla daha fazla zaman geçiren bebekler daha sağlıklı.

Araştırmanın yapıldığı yer New York’taki Binghamton Üniversitesi, ‘Journal of Health Economics’ dergisinde yayımlanan makalenin başlığı ise ‘Görünüş iyileştirebilseydi: Çocuk sağlığı ve ebeveyn yatırımı’ şeklinde.

BABALAR ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRECİNDE ÇOK ÖNEMLİ

Binghamton Üniversitesi’nde ekonomi bölümünde araştırma profesörü olan Solomon Polachek ve ekibi, babaların çocuk yetiştirme sürecinde çok önemli olduğunu ve bu süreçte çocuğun yanında olmalarının çocuğunun sağlığına olumlu etkilerinin fazla olduğunu ortaya koydu. Polachek bu araştırma süresince ayrıca Illinois Üniversitesi’nde ‘Kırılgan Aileler ve Çocuk İyiliği’ çalışmasını yapan Marlon Tracey ile beraber çalıştı.

Çalışma kapsamında ise toplamda yalnız annelerin yetiştirdiği 715 bebek incelendi. Annelerle doğumdan hemen sonra ve çocukların 1. doğum günlerinden hemen sonra konuşuldu. İlk 1 yaş süresince acile gitme sayıları ve süreleri ile geçirilen astım ataklarının sayısı ve sürelerinin not edilmesi, bilgilerinin paylaşılması istendi. Buna göre, babalarına benzeyen bebeklerin babaları, benzemeyenlerinkine oranla daha fazla bebeklerinin yanında oluyor.

ÇOCUK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Ortalama bir baba kendisine benzeyen çocuğuyla ayda 2.5 gün daha fazla zaman geçiriyor. Dr. Polachek’e göre ise çocuğun kendisinin olduğunu algılayan babalar olumlu ebeveynlik anlamında çocukla daha fazla zaman geçiriyor ve görünüm bu algıda önemli. Ayrı olan (kırılgan) ailelerde ise babanın varlığı çocuğun sağlığını etkiliyor.

BEBEKLİKTE GEÇİRDİĞİ ZAMAN KRİTİK

Araştırmaya göre, çocuğu yetiştirme sürecine babanın katılımı, bebekle geçirdiği zamanı artırması, bu konu hakkında düşünmesi çocuğun hem sağlığını hem de ekonomik durumunu olumlu yönde etkiliyor. Araştırmacılar boşanmış ebeveynlerde babanın çocuk yetiştirme sürecine özellikle ilk birkaç yılda dahil olmasının çocuk sağlığına önemli etkileri olduğuna inanıyor. Dr. Polachek bu katılımın sağlık ve ebeveynlik eğitimi yoluyla başarılabileceğine bunun sayesinde sağlık ekonomisine de katkı yapılabileceğine dikkat çekiyor.

‘BİR ÇOCUĞA YAŞAMAYI ÖĞRETMEK SADECE ANNENİN GÖREVİ DEĞİL’

Polachek’e göre “Bir çocuğa yaşamayı öğretmek ve onunla ilgilenmek sadece bir kişinin (annesinin) sorumluluğunda değil, çevredeki herkesin sorumluluğundadır. Bu nedenle babaların da sürece katılımı kesinlikle yardımcı oluyor.”

Araştırma, bir bebek için babasına benzemenin önemli bir sağlık kriteri olduğunu kanıtlamıyor fakat yetiştirme sürecine babanın katılımının önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuş oldu.