Kadınlar en çok o hastalıktan ölüyor

Cinsiyete göre ölüm vakalarının nedenleri incelendiğinde, kadınların ölüm nedenlerinde ilk sırada yüzde 43,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları bulunuyor.

ÖLÜM VAKALARINDA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI İLK SIRADA

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; ölüm vakalarının nedenleri arasında ilk sırada yüzde 39,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada, yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

KADIN ERKEK ARASINDA BÜYÜK FARK GÖRÜLMÜYOR

Cinsiyete göre ölüm vakalarının nedenleri incelendiğinde sıralamada kadın erkek arasında önemli bir farkın olmadığı görüldü. Buna göre, kadınların ölüm nedenlerinde ilk sırayı yüzde 43,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırayı yüzde 15,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırayı ise yüzde 11 ile solunum sistemi hastalıkları aldı.