Mide krampıyla hastaneye gitti: Doktorlar bile şoke oldu!

İngiltere'de yaşayan Charlotte Thomson, mide krampı ve kanama şikayetleriyle hastaneye gitti, dokuz aylık hamile olduğunu öğrenen genç kadın şaşkına döndü.

Mide krampı ve kanama şikayetleriyle hastaneye giden Charlotte Thomson doğum yaptı.

Daily Mail'in haberine göre; İngiltere'de 21 yaşındaki Charlotte Thomson, hastaneye gidinceye dek hamile olduğunun farkında değildi. Doktorları bile şaşırtan genç kadın, regl olmaya devam ediyor ve hiçbir hamilelik belirtisi göstermiyordu.

Thomson, hamilelik süresi boyunca yalnızca 1 kilo 360 gram almış ve small beden giymeye devam etmişti.

Genç kadın, inanılmaz olayla ilgili şunları söyledi: "Karnım tamamen düzdü ve düzenli olarak regl oluyordu, bu yüzden hamile olduğumu öğrendiğimde şok oldum. Doğum yapana kadar gerçekten hamile olduğuma inanmadım. Hiçbir bilgi sahibi olmadan anne olmak korkutucu."

Bebeğini kucağına alan Charlotte Thomson, "Ama Molly'yi dünyaya değişmezdim, kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.