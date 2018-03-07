O hastalara 1.085 lira aylık

Hürriyet yazarı Noyan Doğan yazdı. İşte yazıdan tüm detaylar...

İlk olarak tüberküloz ve kızamığın neden olduğu beyin hastalığı olanlar bu imkândan yararlanacak, sonrasında ise tüm riskli hastalıklar kapsam içine alınacak.

KRONİK hastalara aylık 1.085 lira geçici maaş bağlanacak, ayrıca 600 lira da sağlık harcamaları için ek ödeme yapılacak. Yeni uygulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülecek. Uygulama kapsamında ilk olarak tüberküloz ve kızamık hastalığının neden olduğu beyin hastalığı Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) ile mücadele eden hastalara ödeme yapılacak, önümüzdeki dönemde ise tüm riskli hastalıklar kapsam içine alınacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Bu çerçevede, tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık 1.085 lira ödenirken, ayrıca yatağa bağımlı tüberküloz hastalarına ek olarak aylık 600 lira daha ödeme yapılacak. Böylece, tüberküloz hastaları aylık 1.685 lira ödeme alacak. Peki, yeni uygulamadan kimler yararlanacak? Hasta olan kişilerin, oturdukları hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının –ki, bugün için 1.603,12 lira- üçte ikisinden az olması gerekiyor. Daha açık bir anlatımla bu ödenekten yararlanacak olanların hem kendisinin hem de aynı evde yaşayan ailesinin aylık gelirinin 967 liradan az olması şart. Bununla birlikte SSPE hastalarının sağlık kurulu raporu da bulunması gerekiyor. Bu şartlara sahip olan hastalar ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurarak, ödenek hakkından yararlanabilecek.

600 LİRA EK ÖDEME



Tabii, bu ödeme belli bir süre için olacak. Tedavi görmemiş tüberküloz hastaları 12 ay boyunca ödeme alırken; ilaçla tedavi görenlere 30 ay, menenjit tüberküloz hastalarına 18 ay, kemik tüberküloz hastalarına ise 15 ay boyunca 1.085 lira ödenecek. SSPE hastaları için tedavileri ne kadar sürerse o süre içinde aylık maaştan yararlanabilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI

Okuyuculardan işsizlik maaşı ile ilgi onlarca soru alıyorum. Kimileri, işsizlik maaşının ne kadar arttığını merak ediyor, kimileri de nasıl yararlanacağını soruyor. Yeni asgari ücretle birlikte 2018’de işsizlik maaşı da arttı. İşsiz kalıp da maaş almaya hak kazananlara, 2018’in sonuna kadar en düşük 811,8 lira (asgari ücretli çalışanın alacağı maaş), en yüksek de 1.623,6 lira ödenecek. 2017 yılında ise işsizlik maaşı en düşük 710 lira, en yüksek 1.421 liraydı. Bu da işsizlik maaşının yüzde 14,22 arttığı anlamına geliyor.

NE KADAR MAAŞ ALACAKSINIZ?

Merak edilen konular arasında maaş tutarının nasıl hesaplandığı da geliyor. Maaştan yararlanacak olanların son 4 aydaki brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Ancak ödenecek en yüksek tutar, asgari ücretin brütünün (2018 yılı için 2.029,50 lira) yüzde 80’ini geçemiyor ki, bu da 1.623,6 lira ediyor. Örnekle anlatayım: Son 4 aydaki maaşınız brüt 3.500 liraysa, size aylık 1.400 lira işsizlik maaşı ödenecektir. Bir örnek daha vereyim: Son 4 aydaki brüt maaşının 4.000 liraysa, işsizlik maaşı hesaplamasına göre 1.800 lira almanız gerekiyor, ancak en yüksek işsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemeyeceğinden, size ödenecek maaş 1.623,6 lira olacaktır.

ŞARTLARI NELER?

Gelelim, işsizlik maaşından yararlanma şartlarına. Öncelikle, çalışanın, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. İstifa edenler işsizlik ödeneği alamıyor. Maaş hakkında yararlanabilmek için iş sözleşmesinin iptalinden önce 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler; 600 gün prim ödemiş olmak koşulu ile 6 ay, 900 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 8 ay, 1.080 gün ve daha fazla prim ödemiş olmak koşuluyla da 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı ise her ayın 5’inde ödeniyor. İşsizlik maaşı için başvurulacak kurum ise İŞKUR.

Yazıyı Hürriyet'te okumak için TIKLAYIN