İmparatorların tercihi beyaz çay

Beyaz çay, aslında siyah çay ve yeşil çay ile aynı bitkiden elde ediliyor. Camellia Sinensis adı verilen bitkiden elde edilen çayların arasındaki farkı ise hem seçilen yapraklardan hem de işleniş şeklinden kaynaklanmaktadır. Bu çaylar aynı bitkiden toplanmış olsalar da lezzetleri birbirinden oldukça farklıdır. Geçmişi oldukça eski olan beyaz çayın tarihi Çin’e dayanmaktadır. Beyaz çayın çok faydalı olduğu bilindiğinden, yabancı ülkelerden gizli tutulmuş ve sadece imparator ailesi için üretilmiştir. Günümüzde hala en az üretilen çay cinsidir.

Beyaz çay, Camellia Sinensis bitkisinin yapraklarının tam olgunlaşmadan toplanması sonucu ortaya çıkar. Yapraklar tam olarak olgunlaşmadığı için beyaz tüysü bir görüntüsü olur. Beyaz çay adını bu görüntüsünden almıştır. Beyaz çayın birçok çeşidi vardır. Bu çeşitler aromaya, tomurcuk sayısına, yapraklarına göre değişiklik gösterir. En kaliteli beyaz çay silver needle olarak bilinen çaydır. Bu çay tamamen açılmamış yapraklardan oluşur.

Beyaz çayı tek tek el ile toplandığı ve işlem görmediği için daha doğal ve faydalıdır. Beyaz çay daha az işlem gördüğünden kateşin adı verilen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Kateşinler kanserli hücrelerin oluşumunun engellenmesinde, beyin gelişiminin sağlanması gibi birçok etkileri vardır. Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu adını sıkça duyduğumuz beyaz çayın diğer faydalarını şöyle sıraladı:

İçerdiği kateşinler, damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncısı düşürür ve kalp sağlığını korumada yardımcı olur.

Kafein içerdiğinden dolayı yağ yakımının hızlanması ve kilo vermede yardımcı olduğu bilinir.

Antioksidan içeriğinden dolayı serbest radikallerin oluşumunu engeller ve cilt yıpranmalarını önlemede destek verir.

Hücre yenileyici özelliğine sahip içeriğinden dolayı hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin korunmasında rol oynar.

Tansiyon ve kolestrolün düşürülmesine destek verir.

Diş sağlığı için oldukça etkilidir.