Tüketildiğinde dişleri temizleyen besinler

Genellikle tüketilen yiyecekler dişlerimizi etkiler ve çürümesine neden olabilir.

Özellikle şekerli ve asitli gıdalar tükettiğimizde dişlerimizi hemen arkasından fırçalamamız gerekir. Ancak birazdan vereceğimiz yiyecekler dişlerinizi temizleyerek, dişlerinizde adeta bir diş fırçası etkisi yaratacak.

Genellikle yediğimiz içtiğimiz gıdalar dişlerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Kahveler, gazlı içecekler şekerli gıdalar, diş üzerinde sararmalara ve lekelere neden olabilir. Dolayısıyla günde 2 defa diş ipi kullanmak ve diş fırçalamak gerekmektedir.

Bununla birlikte, tabağınızdaki yiyecekleri dikkatli bir şekilde seçerseniz ağzınızı kolayca temizleyebilir dişlerinizin beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz.

İşte diş fırçalamaya alternatif olacak, dişlerinizi hem beyazlatan hem de çürümesini engelleyen yiyecekler...

Kereviz ve havuç

Kereviz ve havuç içerisinde yer alan bol lif miktarından dolayı dişlerinizin çürümesini engelleyecek en doğal yöntemlerden birisidir. Bunun için kereviz ve havucu çiğ olarak ve çiğneyerek tüketmeniz gerektiğini unutmayınız.

Yoğurt

Sütteki kalsiyum ve protein diş minesinin gücünü arttırır ve dişlerin çürümesine engel olur. Ancak dişlerinize fayda sağlaması için yoğurdu şekersiz tüketmeniz gerekir. Eğer şekerli bir şekilde tüketirseniz asit üreten bakterilerin çoğalmasını sağlayarak dişlerinize fayda yerine zarar vermiş olursunuz.

Elma

Elma en doğal diş beyazlatıcı yöntemler arasında yer almaktadır. Elmalar zengin lif içeriğinden dolayı hem sindiriminize fayda sağlayacak hem de dişlerinizin çürümesini engelleyerek beyazlamasını sağlayacaktır.

Maydanoz

Gün içerisine dişlerinizi fırçalamaya fırsat bulamıyorsanız maydanoz çiğneyebilirsiniz. Maydanoz anti bakteriyel özellikler sayesinde dişlerinizin beyazlamasını sağlayarak plak oluşumunun önüne geçecektir.