Adenomyozis kısırlık nedeni olabilir

Adenomyozis, rahim içerisindeki doğal dokunun rahmin iç kaslarına yerleşerek buralarda gelişmesi ve çeşitli sorunlara neden olmasını içeren bir tür kadın hastalığıdır.

Normalde rahim iç duvarını oluşturan endometriyal dokular, burada sağlıklı bir şekilde gelişir ve her adet döngüsünde yenilenerek rahmi hamileliğe hazırlar. Ancak bazı durumlarda bu dokular, rahim içi kas dokularının arasında gelişerek rahim ve yumurtalıklarla ilgili bazı sorunlara neden olabilirler. Bu durumda, adenomyozis dediğimiz durum ortaya çıkar.

Adenomyozis ve endometriozis

En sık karşılaşılan kadın hastalıklarından biri olan endometriozis de, adenomyozis ile yakın özellikler gösteren bir durumdur. Rahim içi tabakasının rahim dışında (yumurtalıklar, mesane, bağırsaklar vs.) gelişmesi sonucu oluşan endometriozis, ağrılı adet dönemi (dismenore) sorunlarına ve yumurtalıklarda kistlere neden olabilir. Uzun vadede endometriozis, kısırlık sorununa da neden olmaktadır.

Adenomyozis de yine endometriozis gibi, rahim içi dokusu ile ilgili yaşanan bir bozukluktur. Rahim içi dokusu endometriozisdeki gibi rahim dışında değil, rahim içi kas dokusu arasında geliştiğinde ortaya çıkan adenomyozis, miyom benzeri kitlelerin ortaya çıkmasına neden olarak doğal dokuyu bozar ve yine kısırlık sorununa neden olabilir. Adenomyozis sonucu en sık görülen sorunlardan biri de, yumurtalıkların içerisinde gelişen çikolata kistleridir.

Adenomyozis belirtileri

Adenomyozis, bazen belirti göstermeden gelişebileceği gibi, bazen de aşağıdaki belirtiler eşliğinde teşhis edilebilir:

Adet kanamasının uzun sürmesi

Şiddetli adet sancıları

Cinsel ilişki sırasında kasık bölgesinde duyulan ağrı

Adet dönemi dışında da görülebilen sancı ve kramplar

Adenomyozis kimlerde görülür?

Rahim içi kaslarında gelişen endometrial dokulara sıklıkla:

Doğum yapmış olan,

Sezaryen ya da başka bir rahim ameliyatı geçirmiş olan,

30 yaş üstü kadınlarda rastlanmaktadır.

Adenomyozis kısırlığa neden olur mu?

Adenomyozis teşhisi konmuş kadınlarda gebelik şansı oldukça düşüktür. Farklı nedenlerle gebelik gerçekleştiğinde bile, uterin rüptür (rahim yırtılması), atoni (kanama) ve plasentaya bağlı sorunların görülme olasılığı oldukça yüksektir.

Adenomyozise bağlı kısırlıkta, tüp bebek ile tedavi yöntemlerinden yararlanılabilmektedir.

Adenomyozis nasıl tedavi edilir?

Tıpkı endometrioziste olduğu gibi, adenomyozis teşhisi konulduğunda da çeşitli hormon takviyeleri ve ağrı kesiciler ile rahim içi dokusunun düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Ancak çok güçlü semptomların ortaya çıktığı adenomyozis vakalarında cerrahi tedavi (ameliyatla müdahale) zorunlu olabilmektedir.