Çürük dişleri iyileştiren devrim niteliğinde gelişme

Alzheimer hastalığını tedavi edebilmek için geliştirilmiş olan Tideglusib adındaki yeni bir ilacın fareler üzerinde yapılan denemelerinde, doğal bir diş doldurma mekanizmasını harekete geçirdiği keşfedildi. İlaç, kök hücreleri uyararak, dentin oluşumunu tetikliyor.

Dişin içindeki kritik önem arz eden katmanlardan biri olan Dentin içiinde sinir hücresi veya sinir uzantısı barındırmadığı halde içindeki “dentin kanalları” nedeniyle hassas bir doku olarak biliniyor. Dentin kanallarında bulunan sıvı, hidrostatik basınca neden olabilecek etmenlerle karşılaştığında sızlama tarzında, keskin ve güçlü bir ağrıya sebebiyet veriyor. “Dentin hassasiyeti” olarak tanımlanan bu ağrıya dişeti çekilmiş dişlerde sıkça rastlanıyor.

İLAÇ DENTİN TABAKASINI DOĞAL OLARAK YENİDEN ÜRETİYOR

Dentin oluşumu diş ömrü boyunca sürdüğünden, yaşlandıkça dentin kalınlığı artıyor. Bu yüzden dentin aynı zamanda insan dişlerine sarı rengini veriyor. Minenin kalınlığı azaldıkça, alttaki dentin tabakası daha fazla görünür hale geliyor. Dişler, aslında herhangi bir dış yardım almadan doğal olarak dentini ancak belli koşullar altında üretebiliyor. Diş özünün (pulpa), enfeksiyona (örneğin çürümeye) veya travmaya maruz kalarak, iç yapının üretimini başlatması gerekiyor. Ancak öyle olduğunda bile, dişin doğal olarak yeniden üretebildiği katman çok ince oluyor; yani genellikle derin olan çürüme kaynaklı oyukları onarmaya yetmiyor.Bilim Fili sitesinden Sevkan Uzel’in haberine göre , Tideglub ilacı bu durumu değiştiriyor, çünkü “dentin” oluşumuna köstek olan GSK-3 enzimini kapatıyor.

King’s Kolej Londra Diş Enstitüsü profesörlerinden başyazar Paul Sharpe, bu diş tedavi yönteminin kısa süre içinde diş kliniklerine yayılacağını düşünüyor. Oldukça basit bir işlemle hem diş özünün korunmasının, hem de dentinin onarılmasının gerçekleştirilebildiği bu teknik sayesinde, dolgu yaptırma işlemi yakın bir zamanda tarihe karışabilir.