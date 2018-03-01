Diyet yapanları bekleyen büyük tehlike!

Kilo sorunu nedeniyle diyet yapanların en sık karşılaştığı sorun; yoyo etkisi. Yani diyetle başlayan kilo kaybının bir süre sonra durması. Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, yoyo etkisinin akupunkturla önlendiğini bildirdi.

Kilo artışı sadece estetik açıdan değil, neden olduğu sağlık sorunları açısından da çağın en önemli problemlerinden biri. Kilo problemi olanların zayıflamak amacıyla ilk başvurduğu kaynak ne yazık ki internet veya arkadaş tavsiyesi…

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, kilo verme konusunda daha bilinçli hareket edenlerin ise diyetisyen veya akupunktur uzmanı eşliğinde diyet yaptığını ifade etti. Buna rağmen diyet yapan çoğu insanın karşılaştığı önemli bir sorun var. Bu sorun; ‘yoyo etkisi.'

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, diyet programının etkisi ile başlanan kilo kaybının bir süre sonra durmasına ‘yoyo etkisi’ denildiğini söyledi.

VERİLEN KİLOLAR FAZLASIYLA GERİ ALINIYOR

Yoyo etkisiyle diyete uyulsa bile kilo verilemediğini ifade eden Dr. Buyrukçu, “Bu aşamada çoğu zaman kişi, morali bozulduğu için diyeti bırakır. Ya da hedeflenen kiloya düşüldükten sonra diyet bitmiş olduğundan eski beslenme alışkanlığına geri dönülür. Üstelik kilolar eskisinden 2-3 kilogram fazla olarak geri alınır. İşte buna yoyo etkisi denir. Yoyo etkisinin olmaması için mutlaka akupunktur uygulanmalı ve kişiye diyetten çıkış programı verilmeli” diye konuştu.

Yoyo etkisinin ortaya çıkmaması için kişide bağırsak duvarı tedavisinin şart olduğunu kaydeden Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

15 GÜNDE TEDAVİ

“Tedavideki önemli aşama, bağırsak duvarının en alt katmanının, yani seçici katmanların tedavisidir. Gerek kullanılan fitoterapik ürünler, gerekse beslenmede yapılacak pratik değişiklikler, 15 gün içerisinde tedaviyi sağlar. Ardından bağırsak duvarında yer alan bağışıklık sisteminin, besinlere karşı aşırı uyarılmasını tedavi edip, son olarak da probiyotik dengesi sağlanmaya çalışılır. Bu aşamada iyi huylu mikrobiyatanın oluşturulması sağlanır. Söz konusu uygulamayla kişinin diyet süresince kilo kaybı devam eder, diyet sonrası ise verilen kiloların tekrar geri alınmasının önüne geçilir.”