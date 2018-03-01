Uzmanlardan Karatay'a 'tuz' tepkisi

Geçtiğimiz günlerde himalaya tuzunun kanseri önlediğini ve en sağlıklı tuz olduğu için himalaya tuzunun tüketilmesi gerektiğini belirten prof dr canan karataya tepki geldi. "İyotlu tuzların karşısında Himalaya ve kaya tuzunun önerilmesinin toplumda ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirten Prof. Dr. Selim Kurtoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Asıl kanser yapan Himalaya tuzu. İçindeki radyoaktif elementlerden dolayı asıl kanser yapıcı olanın Himalaya tuzu olduğunu belirten Kurtoğlu, iyotlu tuzun tiroid kanserine neden olduğuna dair bir bulgu olmadığını; aslında iyot eksikliğinde tiroid kanserinin zor tedavi edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Kurtoğlu, iyotlu tuzla ilgili yanlış bilgiler aktarılarak toplumun yanıltıldığını ifade etti. İyotlu tuzların karşısında Himalaya ve kaya tuzunun önerilmesinin toplumda ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, özellikle tiroid bezinin hormon sentezi yapabilmesi için yeter miktarda iyot alınması gerektiğini vurguladı.

Himalaya ve kaya tuzunu önerenlerin, iyotlu tuzun tiroid kanseri yaptığına dair söylemlerinin bilimsel gerçekliği yansıtmadığının altını çizen Prof. Dr. Kurtoğlu, aksine Himalaya tuzunun, içinde bulunan radyoaktif elementlerden dolayı kanser nedeni olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Kurtoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada iyotlu tuz kullanımının başlatılması tiroid kanserinin artmasının nedeni olarak düşünülmüştür. İyotlu tuzların kullanımıyla birlikte haşimato dediğimiz bir hastalıkta artış olduğu doğrudur. Ancak tiroid kanserini artırdığına dair bilimsel bir bilgi yoktur.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tiroid kanserleri daha çok tespit edilir hale gelmiştir. Dolayısıyla bu durumun iyot alımının artmasıyla ilgili olduğu iddia edilemez. Aksine himalaya tuzunun içinde plütonyum, talyum, radyum ve kurşun gibi radyoaktif bazı elementleri vardır. Bu tuzun çok tüketilmesi durumunda kanser yapıcı ve diğer organları zedeleyici etkileri bulunmaktadır."