Herkes ondan bahsediyor: Aspir yağı nedir?

Aspir bitkisinden elde edilen Aspir yağının birçok faydası bulunmaktadır. Kilo verme, yağ yakma ve bronzlaşma etkisi olan Aspir yağı, özellikle kadınlar tarafından talep görüyor.

Aspir yağı, papatyagiller sınıfından olan ve 50 – 120 cm boylarına ulaşan, dişli ve dikenli bir gövdeye sahip bitkidir. Aspir yağının ve çayının birçok faydası mevcuttur.

Aspir yağının faydaları:

E vitamini kaynağıdır: Aspir yağı, E vitamini açısından oldukça mükemmel bir kaynaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Prostaglandin fonksiyonunu yönetmeye yardımcı olabilen aspir yağı, Omega-6 yağ asitleri ile de destek olabilmektedir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Üst solunum yollarına iyi gelir: Astım, soğuk algınlığı, öksürük, balgam, boğmaca gibi hastalıklara iyi gelir.

Ruh sağlığına iyi gelir: Aspir yağı depresyon ve stres gibi ruh sağlığı sorunları için oldukça faydalıdır. Vücutta serotonin düzeyleri üretimini artırmakta ve normal bir ruh sağlığının yaşanması için yardımcı olmaktadır. Alzheimer hastalığı için de etkili olduğu söylenmektedir.

Kalp sağlığına iyi gelir: Aspir yağı, Omega-6 yağ asitlerini yüksek oranda barındırmaktadır. Bu asit, genellikle ateroskleroz oluşumu olasılığının yanı sıra, kalp krizi ve felç gibi diğer sağlık koşullarının oluşma riskini azaltmaktadır.

Diyabet kontrolüne destek olur: Omega-6 yağ asitleri kan şekeri düzeylerini dengede tutabilmektedir.

Kilo vermeye yardımcı olur: Aspir yağı kilo vermeye çalışanlar için iyi bir seçidir. Obezite sorunuyla mücadele eden insanlar tarafından da kullanılabilmektedir.

Sindirim sistemini destekler: Sindirim sistemini güçlendirmek için de aspir yağı kullanılır. Mide işleyişini güçlendirmek için, bir litre suyun içine bir gram aspir yağı ekleyip her gün tüketmek gerekir.

Saç sağlığına iyi gelir: Aspir yağı, saç kökleri sağlığı için kafa derisindeki dolaşımı artırmaktadır. Bunun dışında, aynı zamanda saçınızın parlak ve güçlü kalmasına yardımcı olmaktadır.

Cilt sağlığına iyi gelir: Özellikle, cilt gözeneklerinin açılması, döküntüleri ve sivilcelerin azaltılmasına yardımcı olur.

Aspir çayının faydaları

-Aspir çayı, dünya çapında yetişmekte olan otsu Aspir bitkisinin yapraklarıyla hazırlanmaktadır.

-Bir bardak Aspir çayı, sinirleri yatıştırmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca ateş, öksürük ve bronş spazmlarını tedavi edebilmektedir. Genellikle,bağışıklığı güçlendirmek için iyidir.

-Aspir çayı içmek kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olmaktadır. Böylece çeşitli kalp hastalıklarının önlenmesinde etkili olabilmektedir.

-Bağırsak hareketliliğini kolaylaştırmaktadır.

-Aspir çayı özellikle menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz oluşumunu önler.

Aspir yağının zararları

-Geğirme, bulantı, kusma ve ishal Aspir yağının bildirilen günlük yan etkileridir.

-Aspir yağı, kan pıhtılaşmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle, ameliyat durumunda kanama riskini yükseltebilmektedir ve herhangi bir cerrahi operasyon öncesinde ve sonrasında doktor tavsiyesi almadıkça kullanılması önerilmez.

-Uterus kasılmalarına neden olabileceği için hamile kadınlar tarafından tüketilmesi önerilmemektedir.

-Hipotansiyonu olan kişilerde düşük kan basıncını daha da kötü hale getirebilmektedir.

Aspir yağının fiyatı ne kadar?

Aspir yağı piyasada kapsül veya likit ambalajlarda bulunmaktadır. Aspir yağı fiyatı ise kapsülleri 30 – 70 TL arasında, yağ ise 20 ila 35 lira civarından satılmaktadır.