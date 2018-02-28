Elektronik sigaranın buharı masum mu?

Elektronik sigaralar sanıldığı gibi zararsız değil. FDA yeni bir kampanya ile elektronik sigaralara savaş açtı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gençlerin elektronik sigara kullanımını azaltmak amacıyla eğitim kampanyası planladığını açıkladı. FDA, ‘Zararsız su buharı iddiası doğru değil’

Çocukları elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin dağıtım sistemleri kullanımından caydırmayı amaçlayan FDA, konuyla ilgili açıklamasında yeni bir halk sağlığı eğitimi kampanyası izleyeceğini bildirdi.

FDA’nın 2014’te ‘Gerçek Maliyet’ adıyla başlattığı halk eğitimi kampanyasına 18 yaşın altındaki gençler de katılmıştı. Bu ürünlerin kullanımının tehlikeleri hakkında gençlere mesaj verecek yeni kampanyaya bu sonbaharda başlanacağı ve 2018’de bu amaçla daha kapsamlı bir kampanyanın hazırlanacağı kaydedildi.

FDA Müdürü Dr. Scott Gottlieb, tütün ürünlerinin tehlikeleri konusunda gençleri eğitmek, bu ürünlerin neden olduğu zararları azaltmak için gösterdikleri çabaların temel taşı olduğunu ifade etti.

Gottlieb, çalışmalara elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin dağıtım ürünlerini dahil etmenin gençler arasında en çok kullanılan tütün ürünü oldukları gerçeğini yansıtması nedeniyle mantıklı olduğunu kaydetti.

Kampanyasında, “Tütün kullanımı halk sağlığı sorunudur” ifadesini kullanan FDA, ABD’de her gün 18 yaşın altındaki yaklaşık 2 bin 500 gencin sigarayla tanıştığını ve bu yaş kategorisindeki binden fazla erkek çocuğun da ilk defa dumansız tütün içmeyi denediğini bildirdi.

FDA açıklamasında, “2016 yılı verilerine göre ABD’de 2 milyondan fazla orta ve lise öğrencisi elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin dağıtım ürünlerini kullanıyor” bilgisini paylaştı.

FDA, Ağustos 2016’dan bu yana 6 bin 400 online perakendeciye 18 yaşın altındakilere bu tür ürünleri sattıkları nedeniyle uyarı mektubu gönderdi.

FDA, piyasada elektronik puro, elektronik nargile, elektronik hookah, kişisel buharlaştırıcılar, vape kalemleri, vaping cihazları gibi isimleri olan ve tasarımı ve mühendisliklerinde de geniş değişkenlikler gösteren bu ürünlerle ilgili sağlık açısından şu uyarılarda bulundu:

“Elektronik sigara reklam verenleri sıklıkla ikinci el aerosolün ‘zararsız su buharı’ olduğunu iddia etse de bu iddialar yanlıştır. Elektronik sigara emisyonlarında bilinen zararlı zehirli ve kanserojen maddeler bulunmuştur.”