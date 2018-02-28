10 kişiden sadece 1'i farkında

Dünya genelinde erişkinlerin yaklaşık yüzde 10’u böbrek hastası. Ülkemizde ise her 7 erişkinden biri kronik böbrek hastası.

Son yıllarda küresel bir salgın halini alan ve çocuklarda da hızla yaygınlaşan kronik böbrek hastalığına karşı alarma geçildi.

Tüm dünyada salgın halini alan kronik böbrek hastalığı özellikle çocuklarda yaygın görülüyor. Peki hayati riski olan bu hastalığa karşı önlem almak mümkün mü?

Böbrek hastalıkları basit ve ucuz idrar tahlilleri ve kan tahlilleri ile tanısı mümkün hastalıklardır. Dolayısıyla erken tanı ve tedaviyle hastalığın böbrek yetmezliğine evrilmesine engel olmak da mümkündür.

Böbrek yetmezliği, kötü yaşam kalitesiyle birlikte sakatlık ve ölüme sebebiyet verdiği bilinmektedir. Diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin maliyeti yüksektir.

Risk grubunda olan şeker hastaları, hipertansiyon hastaları, kalp-damar hastaları ve ailesinde böbrek hastalığı olanların daha fazla takibinin gerektiği böbrek hastalığı son yıllarda özellikle kız çocuklarında sık rastlanan idrar yolları enfeksiyonlarından kaynaklı gelişebilmektedir.

Dünya genelinde erişkinlerin yaklaşık yüzde 10’u böbrek hastası. Ülkemizde ise her 7 erişkinden biri kronik böbrek hastası. Ne yazık ki böbrek hastası olan 10 kişiden sadece biri hastalığının farkında. Hastalık her ne kadar sinsi seyretse de önlenebilir ve erken teşhis de ileri evrelere geçişi durdurulabilir.

Vücudumuz için hayati öneme sahip böbreklerimiz kanda bulunan zararlı maddeleri ve üreyi süzüyor, idrarla dışarı atılmasını sağlıyor. Bilinçsiz ilaç ve sık ağrı kesici kullanımından sigara ve aşırı alkole birçok yanlış alışkanlık böbreklere zarar veriyor.

Böbrek sağlığını korumak için:

Formda ve aktif olun

Kan şekerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.

Kan basıncınızı kontrol ettirin.

Sağlıklı beslenin ve ideal kilonuzu koruyun.

Normal kiloda erişkin bir kadın günde 1,5 – 2 litre, erkekler ise 2 – 2,5 litre su tüketmelidir. Suyun azı gibi aşırısı da böbreklere zarar verir.

Sigara içmeyin.

Sık ilaç tüketmeyin.

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık ve ailede böbrek hastalığı öyküsü gibi, böbrek hastalığı gelişiminde etkili olan bu risk faktörlerinden birini veya birkaçını taşıyorsanız böbrek fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol ettirin.