O hastalık dünyada başka kimsede yok!

Tokat'ta, "IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta" olarak literatüre geçen 15 yaşındaki Tuncay Görmez, rahatsızlığı yüzünden sık sık hastaneye yatmak ve eğitimini de evinde sürdürmek zorunda...

Tokat'ta, "IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta" olarak literatüre geçen 15 yaşındaki Tuncay Görmez, bağışlık sistemindeki zayıflık nedeniyle sık sık hastaneye yatmak ve eğitimini de evinde sürdürmek zorunda kalıyor.

SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN EVDEN ÇIKAMIYOR

Amerikan Allerji Akademisinin Allerji ve Klinik İmmünoloji dergisinde (The Journal Of Allergy and Clinical Immunology) 2014 yılında yayımlanan makalede IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta olarak literatüre geçen Görmez, Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile lise eğitimini evde sürdürüyor. Görmez, sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamıyor ve yaşıtları ile vakit geçiremiyor.

Bağışık sisteminin zayıf olması nedeniyle kolayca enfeksiyon kapan ve sık sık hastaneye yatması gereken Tuncay Görmez'in tek isteği arkadaşlarıyla özgürce oynayabilmek.

"DÜNYADAKİ İLK HASTA"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Doğu, Tuncay Görmez'in, 4 yaşında geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanelerine başvurduğunu söyledi.

Doğu, yıllardır tedavisi süren Görmez'in, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve bağırsak tembelliğine bağlı sağlık sorunları yaşadığını anlattı.

Görmez'in, 2014 yılında Avusturya'da yapılan genetik tetkikler sonucu hastalığının teşhisinin konulduğunu ifade eden Doğu, şunları kaydetti: "Görmez, 4 yaşından beri üniversitemizin pediatrik immünoloji, allerji ve pediatrik gastroenteroloji bilim dallarında tekrarlayan enfeksiyonlar ve gelişme geriliği, doğuştan gelen bağışıklık sistemi bozukluğu nedeniyle takip edilmektedir. 2014 yılında Avusturya'da yapılan genetik tetkikler sonucunda interleukin-21 (IL-21) eksikliği tanısı almıştır. Tuncay IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hastadır. Tuncay Görmez'in IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta olması, Allerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi'nde 2014 yılında yayımlanan makalede de yer almıştır. Görmez, şu an düzenli intravenöz immünglobulin (İVİG) tedavisi ve enfeksiyon ajanlarına karşı koruyucu ilaç tedavileri almaktadır."