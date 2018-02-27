Kleopatra'nın güzellik sırrı: Duyunca çok şaşıracaksınız

Güzelliğiyle dillere destan olan efsane Mısır kraliçesi Kleopatra’nın, doğal bakım ve güzellik yöntemleri günümüzde de hala revaçta.

Tarihteki en güzel ve zeki kadınlar arasında ilk sıralarda gösterilen Kleopatra dillere destan güzelliği için kendine has yöntemler uyguluyordu. Kleopatra güzel yüzü , bakımlı vücudu ile her zaman çekici olmuştur ve dilden dile dolaşmıştır. Peki Kleopatra’nın evinizde uygulayacağınız kadar basit güzellik sırları öğrenmek ister misiniz?

Süt banyosu

Öncelikle Kleopatra’nın süt banyosu yaptığı söylenir. Ancak bunu yapmak, küveti sütle doldurmak zor geliyorsa daha kolay bir yolu var.

Öncelikle 3 bardak süt içerisine 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin ve bu karışımla tüm vücudunuza banyoda bakım yapın. Sonuçlarını görünce çok şaşıracaksınız.

Üzüm maskesi

Kleopatra, maske olarak üzüm maskesi kullanırdı. Bu maske için bir avuç üzümü sıkarak suyunu çıkartıp içerine 1 tatlı kaşığı bal koyarak bir karışım elde eder sonrasında bu karışımı yüzüne maske olarak kullanırdı. Bu maske sayesinde cildiniz her zaman daha parlak ve canlı görünecektir.

Önceden sabunlayıp temizlediğiniz yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar beklettikten sonra güzelce durulayın.

Siz de evinizde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Deniz tuzu

Ciltteki ölü deriyi temizlemek için kullanılabilecek en doğal malzemelerden biri de deniz tuzu. Kleopatra da ılık süt banyolarından sonra tüm vücudunu deniz tuzu ile ovarak cildinin daha taze, yumuşak ve canlı gözükmesini sağlardı.

Elma sirkesi ile temizlik

Kleopatra yüzünü temizledikten sonra en son olarak elma sirkesi ile yıkardı neden mi?

Çünkü elma sirkesi kan dolaşımını arttırır aynı zamanda cildin PH derecesini korur. Yüzünüzü temizledikten sonra elma sirkesi kattığınız su karışımı ile durulayın ve bu şekilde kurumaya bırakın

İşte Kleopatra’nın sihirli ve çok etkili olduğu belirtilen cilt kremi tarifi;

2 yemek kaşığı aloe vera suyu, 4 damla üzüm çekirdeği yağı, 4 damla badem yağı ve bir parça balmumu gerekli.

Öncelikle bal mumunu bir kapta eritin ve sonra içerisine diğer karışımları ekleyip karıştırın. Bu karışımı bir şişeye boşaltıp buzdolabında 1 hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.

Hazırladığınız bu kremi her gece temizlenmiş olan cildinize uygulayın. Sonuçları kısa zaman içinde görecek ve çok memnun kalacaksınız.

Saç bakım maskesi

Kleopatra’nın dillere destan siyah saçları her zaman sağlıklı ve parlak gözükürdü. Uzmanlar onun kullandığına benzer bir saç maskesi için şu tarifi öneriyor:

3 yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı badem yağı (yoksa zeytin yağı da kullanılabilir). Bu iki malzemeyi iyice karıştırın ve yeni yıkanmış saçınıza yedirerek 15 dakika bekletin ve durulayın. Yıpranmış saçlara özellikle iyi gelecektir.