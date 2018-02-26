Farkında olmadan sağlıklı diye tükettiğimiz yüksek kalorili gıdalardan, aç kalmadan tüketmemiz gereken besinlere kadar diyete girip aç kalmadan, kalori hesabı yapıp kendimizi strese sokmadan fazla kilolarımızdan kurtulmanın yollarını ve ipuçlarını aşağıdaki videomda anlattığım bilgiler doğrultusunda bu yaza şimdiden fit ve sağlıklı girebiliriz.
26 Şubat 2018 17:05
Kilo vermek için 10 önemli ipucu
Bir çoğumuz uğruna spor salonlarından çıkmıyor, farklı farklı yöntemler, diyetler uyguluyoruz ve yine de istenmeyen kilolarımızdan bir türlü kurtulamıyoruz.
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