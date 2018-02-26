Korkunç iddia! Haftada 2 defa sosis yiyenlerde...

260 binden fazla kadını analiz eden araştırmacılar, haftada ortalama iki sosise denk gelen işlenmiş et tüketiminin, meme kanseri riskinde yüzde 50 civarında artışa neden olduğunu buldu.

Yeni bir araştırma sayesinde, işlenmiş et tüketimindeki artışla meme kanseri riskindeki artışın bağlantılı olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı.

260 binden fazla kadını analiz eden araştırmacılar, haftada ortalama iki sosise denk gelen işlenmiş et tüketiminin, meme kanseri riskinde yüzde 50 civarında artışa neden olduğunu buldular.

Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, fazla kırmızı et tüketmek meme kanseri riskinde artışa neden olmuyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İngiltere Glasgow Üniversitesi Sağlık ve Refah Enstitüsü’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

İŞLENMİŞ ETLER VE MEME KANSERİ

“ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2015 yılında işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini artırdığını doğrularken, kırmızı eti “muhtemelen kanserojen” kabul ediyordu. Bu sonuçlar yapılan 800’den fazla çalışmaya dayanarak ortaya konuldu.

Önceki araştırmalar ayrıca, işlenmiş kırmızı etlerin meme kanseri riskini artırabileceğini ileri sürüyordu. Araştırmacılar, yeni çalışma ile bu ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

40-69 yaşlarındaki 262 bin 195 kadına ait veriler araştırmaya tabi tutuldu. Meme kanseri tanısı konan toplam 7 bin 919 kadın, yedi yıl boyunca takip edildi. İşlenmiş et tüketimi en az olan kadınlarla günde en az dokuz gram işlenmiş et tüketenler karşılaştırıldığında, ikinci grubun yüzde 21 oranında daha fazla meme kanseri riski taşıdığı tespit edildi.

Sığır ve dana eti gibi kırmızı et yemekle meme kanseri riski arasında bir ilişki bulunamadı.

İŞLENMİŞ ET TÜKETENLERDE BEŞTE BİR ORANINDA ARTIŞ

Ardından araştırmacılar, analizlerini, kırmızı ve işlenmiş etlerin ve meme kanseri riskinin izlenmesine yönelik önceki 10 çalışmadan elde edilen sonuçlarla birleştirerek yapılan çalışmaları değerlendirdiler.

İşlenmiş et alımının postmenapozal meme kanseri riskini yüzde dokuz oranında artırdığını ortaya koydular.”