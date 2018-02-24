Sadece pet şişe ile formda kollara sahip ol

Evde hatta seyahatte bile kolayca yapabileceğimiz egzersizler ve rahatlıkla kullanabileceğimiz objeler var. Bunlardan biri pet şu şişesi. Farklı boylarda su şişelerinin olması ise ağırlık seçenekleri olması açısından müthiş bir kolaylık.

O zaman formda ve sımsıkı kollara sahip olmak herkesin hakkı diyelim ve aşağıda “Ev egzersizleri” video serimden birisi olan “Pet şişe ile formda kollar” videomda nasıl daha sıkı kollara sahip olabileceğimizi izleyelim.

İhtiyacınız olan şey iki tane pet şişe. Eğer egzersiz yapmaya yeni başladıysanız lütfen küçük su şişeleri ile başlamanızı öneriyorum. İlerleyen zamanlarda ve kendinizi hazır hissettiğinizde daha ağır olan büyük boy versiyonlara geçebilirsiniz.