Kemoterapi ilaçları satan 6 firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu, sağlık sektörü ile ilgili kritik bir soruşturma başlattı. Kemoterapi ilaçları için yapılan ihalelere katılan 6 firmanın danışıklı hareket ettiği iddia ediliyor.

Kurul, ilk bulguların önemli olduğuna karar vererek soruşturma açtı.

Konu ile ilgili Rekabet Kurumu sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kemoterapi ilaç hazırlama ihalelerinde danışıklı hareket edildiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.01.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

*Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.,

*Santek Sağlık Turz. Teks. San. ve Tic. A.Ş.,

*Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.,

*Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,

*İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.,

*Korulu Grup Sağlık Hizmet İnşaat Taahhüt Makina Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-03/30-M sayı ile karar verdi.”