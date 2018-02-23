Yeni ilişkide sosyal medya şifreleri paylaşılmıyor!

Yeni başlayan bir ilişkide sevgilin sosyal medya şifrelerini istese ne yapardın?

Kadınların ve erkeklerin hayata dair her konuda birbirlerine soru sormak, yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor üyelerine “Yeni başlayan bir ilişkide sevgilin sosyal medya şifrelerini istese ne yapardın?” sorusunu yönlendirdi.

Ankete katılanların %60'ı " Vermezdim, her insanın kendine özel bir alanı kalmalı ilişkide" seçeneğini tercih etti.



Erkekler şifrelerini vermeye daha meyilli

Ankette kadın- erkek dağılımına bakıldığında erkeklerin şifrelerini paylaşmaya daha sıcak baktıkları görüldü. Kadınların %38'i yeni ilişkilerinde şifre veririm derken erkeklerin yüzde 41’i "Tabii ki verirdim, ilişkide gizli saklı olmamalı, saklayacak bir şeyim de yok zaten." seçeneğiyle şifre vermenin sorun olmayacağını söyledi.

Ankete katılanların bıraktığı ilginç yorumlardan bazıları ise şöyle:

“Genel bir temizlik için bir bahane ile süre kazanır. Sonra genel temizliği bitirip, ertesi gün verirdim”

“Bu devirde babana bile güvenemezsin. Yeni sevgiline mi güveneceksin?”

“İsterse 10 yıllık ilişki olsun. Ben vermem şifremi. Zaten akıllı olan kız, şifremin onun isminden ibaret olduğunu anlamalı”