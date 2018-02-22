Kanser uzmanından korkutan beslenme ve kanser uyarısı

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü radyasyon onkolojisi uzmanı Yavuz Dizdar; kanser, beslenme ve endüstriyel gıdalar konusunda çok ciddi uyarılar yaptı. Dizdar "Endüstriyel gıdalar satan marketlerden uzak durun, pazara gidin" dedi.

Kanser vakalarının artmasının en büyük nedeninin doğal beslenememek olduğunu söyleyen Dizdar, beslenme ve sağlıklı yaşamın püf noktaları konusunda bilgiler verdi.

Kadınlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar, “Piyasadaki marketlerden olabildikçe uzak dursunlar. Markete ürün girdiği zaman raf ömrünün uzun olması birtakım sorunlar yaratıyor. İki aylık yoğurt olmaz, 6 ay dayanan ürün olmaz” dedi.

2030’dan sonra ciddi artış bekleniyor

Önlem alınmazsa 2030’dan sonra yılda 22 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Dünyada kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi olan kanser, Türkiye’de de son yıllarda büyük artış gösteriyor.

Bu gıdalara sağlığımızı mahvediyor

Endüstriyel gıdalarla ilgili uyarılarda bulunan Dizdar: “Yoğurt, süt, beyaz et gibi yiyecekler sayesinde sağlıklı beslendiğimizi zannediyoruz. Ama kimse bilmiyor ki o gıdaların doğal olmayanları sağlığımızı mahvediyor” dedi. Dizdar şunları söyledi:

“Türkiye menşeli olmayan bakliyat tavsiye etmiyorum. Kesin ilaçlanmış olarak gelir, Kanada’dan Türkiye’ye bakliyat gelmez. Ellerinden gelen önlemi alıp, sonra biraz tevekküllü olmalarını öneriyorum. Kadınlarımız da bunları iyi anlamış.

Pazara gidin

Özellikle pazara gitmelerini ve etraflarındaki küçük üreticileri desteklemelerini öneriyorum. Sütü mümkün olduğunca sokaktan alsınlar, kendilerine bir sütçü edinsinler. Evde turşu, sirke yapma gibi alışkanlıkların baştan kazandırılması için çalışıyoruz’’.

İthal olarak gelen ürünlerde raf ömürlerini uzatmak için ekstra maddeler kullanıldığını belirten Yavuz Dizdar, ithal gıda maddelerinin sağlık açısından olumsuz sonuçlara neden olduğunu kaydetti.

Tavuklara dikkat

Zengin bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Dizdar, bu toprakların ürünlerini kullanmaya dikkat etmemiz gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Doğal yollardan üretilen yiyeceklerin gönül rahatıyla kullanabiliriz. Hormonlu ve ilaçlı yetişmiş ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Ayrıca sebze ve meyveleri yetişme mevsimlerine göre tüketmeliyiz. Kırk günde hormonlu ilaçlarla büyüyen tavukları kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Ev yapımı turşu, yoğurt ve salça da kullanmalıyız ve evlerimizde eksik olmaması gerekiyor” dedi.