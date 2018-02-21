Ev hanımlarına kötü haber!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, ev kadınları kadar temizlik işçilerinde, aşçılarda, sağlık personellerinde de el egzaması görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Aşırı su, sabun, deterjanın ve hatta havada uçuşan partiküllerin bile el egzamasını ortaya çıkardığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Gökçen Alyamaç, ev kadınları kadar temizlik işçilerinde, aşçılarda, sağlık personellerinde de el egzaması görmenin mümkün olduğunu söyledi.

SEDEF İLE KARIŞTIRILABİLİR

Bazen el egzaması ile sedef hastalığının karıştırıldığına dikkat çeken Alyamaç, "Eğer enfeksiyon varsa ağızdan antibiyotik verilebilir. Kortizonlu merhemler ve bariyer oluşturan kremler önerilebilir. El egzaması, mantar enfeksiyonu ve sedefle karıştırılabilir. Şüpheli durumlarda alerji testi ve gerekirse biyopsi alınarak tanı kesinleştirilmeli. Dış faktörlerden şüpheleniliyorsa, alerjik yama testi yapılmalı" diye uyardı.