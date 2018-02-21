Dar kıyafet giymek tehlikeli olabilir

Kimi zaman moda diye kimi zaman da sadece kendimize yakıştırdığımız için dar kıyafetler tercih ederiz. Ancak dar kıyafetlerin birçok sağlık sorununa neden olduğunu biliyor musunuz?

Sağlığımız üzerinde olumsuz etki yapan dar kıyafetler organlarımız üzerinde baskı uygulayarak yaşam kalitemizi de etkiler. Özellikle kot gibi “sert” kumaşlar giydiğinizde bu zarar daha da artıyor çünkü kan dolaşımını engelliyor ve varisli damarların ortaya çıkmasını artırıyor.

Çözüm esnek kıyafetler giymek de değildir çünkü onlar da vücudu sıkıştırır ve doğru miktardaki kan akışına izin vermez.

Dar kıyafetlerin neden olduğu sağlık sorunları:

1. Dar kıyafetler kan akışını engeller

Kıyafetleriniz bacaklarınızı veya belinizi çok sıkı bir şekilde sardığında, kalbinizin kan dolaşımını sağlamak için daha fazla çalışması gerekir. Ayak ve bacaklarınızda, kan dolaşımı çok önemlidir çünkü ayaklarınızın şişmesini önler.

Kan dolaşımının olmaması ise sağlığınız için tehlikelidir çünkü yorgun ve bitkin hissetmenize neden olabilir.

2. Vücudunuzda varisli damarlar artar

Bu, kadınlarda çok rastlanan bir problemdir. Progesteron hormonu damarların doğal boyutlarından daha fazla genişlemesine neden olan bir hormondur.

Elbiseleriniz çok dar olduğunda, kan dolaşımınız zayıflar ve bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Bir araştırmaya göre, kadın nüfusunun %31’inde varisli damarlar var. Bu durum oral kontraseptif kullanımı, dar pantolon giymek ve uzun süre ayakta kalmak gibi sebepler yüzünden daha da kötüleşebilir.

3. Selülitlerinizi çoğaltır

Selülit kadınlarda oldukça sık görülen bir diğer problemdir.

Aslında, dar kıyafetler yeni selülit oluşumuna neden olmaz ama selülitlerin görüntüsünü belirginleştirir. Bunun nedeni, kan dolaşımını engellemesi ve kalçalardaki yağ nodüllerinin büyümesine neden olmasıdır.

4. “Nefes” almanızı zorlaştırır

Dar kıyafetlerden kaynaklanan akciğerler ve soluk borusundaki basınç düzgün nefes almanızı engelleyebilir.

Göğüs bölgenizdeki gaz alışverişi yeterli bir şekilde sağlanmadığında, hücrelerin oksitlenmesi hızlanabilir. Bu da erken yaşlanmaya neden olabilir.

Bu da yetmezmiş gibi, zayıf solunum beyne oksijen göndermez. Bu da strese ve konsantrasyon eksikliğine neden olabilir.

5. Sırt ağrısına neden olur

Hareket kabiliyetinizi kısıtlayan kıyafetler giymek sizi belirli kasları zorlamaya iter ve omurganızın normalinden fazla çalışmasına neden olur.

Kalçalarınız sıkışır ve normalde desteklediği vücudun ağırlığını taşımakta zorluk çeker. Kol ve bacaklarınızın hareket özgürlüğü olmazsa, günü ağrı ve acı hissiyle bitirebilirsiniz.

6. Sindirim sistemini yavaşlatır

Pantolon veya kemer çok sıkı olduğunda, yemek yediğinizde ya da yemek sonrasında karın bölgenizin genişlemesine olanak tanımaz.

Mide, sindirim boyunca ihtiyaç duyulan asitleri üretmek için sürekli genişler.

Bu nedenle, dar kıyafetler genellikle hazımsızlık, mide ekşimesi ve reflüye neden olur. Ayrıca kabızlık, bağırsak ağrısı ve karın şişkinliği de oluşabilir.

7. Cilt problemlerine neden olur

“Nefes” alamadığında cildiniz de bozulabilir.

Örneğin, giydiğiniz pantolon veya etek çok sıkı bir kumaştan yapılmış olmasının yanı sıra nefes almayan bir materyalse de birçok hastalığa neden olabilir. Kızarıklık, kaşınma ve bacaklarda batıklara neden olabilir çünkü tüyler rahat bir şekilde çıkamaz.

8. Vajinal mantarlara neden olur

Giysilerin vücuda çok yakın olması sıcaklık ve nem oranını arttırır. Genital bölgede, dar kıyafetler mantar ve bakterilerin oluşumunu çoğaltır. Bu, kötü koku veya maya enfeksiyonları gibi sorunlara neden olabilir.

9. Terlemeyi çoğaltır

Ve nihai bir sonuç olarak, koltukaltı, ayak veya genital bölgelerdeki kötü koku dar giysilerin bir sonucu olabilir. Naylon ya da likralı kumaştan yapılmış giysiler durumu daha da kötüleştirir ve her tür bakteri için üreme alanı oluştururlar.