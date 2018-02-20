Avrupa’da o hastalık yüzde 400 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da geçen yıl kızamık vakalarında yüzde 400 artış olduğunu açıkladı. DSÖ’den yapılan açıklamada, geçen yıl Avrupa genelinde 21 bin 315 kişinin kızamığa yakalandığı, 35 vakanın ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Kızamık vakalarının en fazla Romanya, İtalya ve Ukrayna’da görüldüğü belirtilen açıklamada, bir önceki yıla göre yüzde 400’ü bulan bu artışın, trajik bir durum olduğu uyarısında bulunuldu. Açıklamada, kıta genelinde rutin aşı uygulamalarında düşüş gözlendiği de kaydedildi.

Avrupa’da 2016 yılında 5 bin 273 kızamık vakası görülmüştü. Geçen yıl kızamık salgınından etkilenen ülkeler ve vaka sayıları şöyle sıralanıyor; Romanya’da 5 bin 562, İtalya’da 5 bin 6, Ukrayna’da 4 bin 767, Yunanistan’da 967, Almanya’da 927, Sırbistan’ta 702, Tacikistan’da 649, Fransa’da 520, Rusya’da 408, Belçika’da 369, İngiltere’de 282, Bulgaristan’da 167, İspanya’da 152, Çekya’da 146, İsviçre’de 105 vaka.