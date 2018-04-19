Pasif içiciliği çiddi oranda azaltan elektronik sigaralar hayat kurtarıyor

Elektronik sigara, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen ve bu bağımlılığı engellemek için mücadele veren herkesin denemesi gereken bir üründür.



Ülkemizde son aylarda popüler olan bu ürün aslında Avrupa içerisinde çok daha uzun zamandır kullanılmakta ve başarılı sonuçlar almaktadır. Ancak elektronik sigara Türkiye piyasasına yeni giriş yaptığı için hakkında çıkan söylemlerden dolayı çekinceli yaklaşmanız mümkündür. Tüm bu çekincelerden kurtulmak için yapmanız gerekenlerden biri de dikkatli bir şekilde araştırarak kendinize uygun doğru ürünü bulmak ve sigara bağımlılığından gerçekten kurtulmayı istemektedir. Özellikle de sigara içme yaşının küçüldüğü günlerde nikotin bağımlılığı için devletin uygulamaları bile yetersiz kalmaktadır.

İşte elektronik sigara da bu yetersizliğe güzel bir çözüm üretmektedir. Sıvı likitler ve pille çalışan elektronik sigaralar kullanım ömrü uzun olan ürünlerdir. İçerisinde nikotin olmadığı için rahatlıkla kullanabileceğiniz elektronik sigaralar çevreye de zarar vermeyecektir. Alev alma riski olmadığı için çocuğunuzun yanında da elektronik sigara kullanılabilirsiniz.

Elektronik Sigara Kullanmanın Artı Yönleri Nelerdir?

Sigara artık küçük yaşlardan itibaren kullanılmaya başlanan bir bağımlılık olduğu için zararları da gün geçtikçe artmaktadır. Siz de hem kendiniz için hem de çevreniz için bir tehlike oluşturmak, kötü örnek olmak istemiyorsanız bu bağımlılıkla mücadele etmeyi öğrenmeniz gerekir. Elektronik sigara kesinlikle sigara için bir alternatif olarak görülmemelidir. Elektronik sigara sadece sigarayı bırakmayı düşünenlere geçiş döneminde yardımcı olabilecek bir yan üründür. Bu nedenle kullanılmalı ve başka amaçlar için alınmamalıdır. Tr elektronik sigara kullanımının pek çok artı yönü bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Pasif içicilik oranını ciddi anlamda azaltır ve çevreye daha az zarar veren bir üründür.

Yangın çıkma ihtimali ve alev alma ihtimali de ciddi anlamda azdır.

4 bine yakın zehirli kimyasalın atmosfere yayılmasına engel olur.

Ekonomik olarak sigaradan daha ucuza mal olur.

Zararları sigara gibi değildir.

Tr elektronik sigara aldığınız zaman bunun da bir bağımlılık yapacağını düşünmek yanlıştır. Çünkü bu yardımcı ürünün içerisinde bağımlılık yapacak bir madde kesinlikle bulunmamaktadır. Elektronik Sigara Likiti Nasıl Seçilir? Elektronik sigara kullanımında likit sıvı seçimi mühimdir. Likit sıvı seçiminde nikotinli ya da nikotinsiz olarak likit seçimini ayırabilirsiniz. Eleaf pico benzeri elektronik sigaralarda iki türlü sıvı likit de hazneye koyulabilir. Bunun seçimini yaparken tamamen kendi bağımlılığınıza göre hareket etmeniz gerekecektir. Eğer sigara bağımlılığınız çok yüksekse ve her gün sigara içiyor, uzun yıllardır kullanıyorsanız başlangıçta nikotin içeren sıvı likitleri tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Böylece geçiş amacı daha kolay olacaktır. Sonrasında da nikotinsiz olan sıvı likitlere geçeceğiniz için eleaf pico tarzı uzun kullanıma sahip elektronik sigaralar sizi daha çok tatmin edecektir. Sıvı likit seçiminde bunların sahte olmadığına da emin olmalısınız. Sahte olan sıvı likitlerde plastik kapak açık olur ve kilitli olmaz. Üzerinde herhangi bir bandrol bulunmaz ve ml cinsinden ölçüsü yazmaz. Ayrıca içerisindeki sıvı da daha akışkan olur. Eleaf pico, smok alien gibi gerçek bağımlılara hitap eden elektronik sigaralar için gerçek sıvı likitler almak önemlidir. Sıvı likit seçimini de elektronik sigarayı aldığınız yerlerden yaparsanız daha güvenli alışveriş yapabilir ve elektronik sigaranızı kullanabilirsiniz.

En Kaliteli Elektronik Sigaralar Hangisidir?

Eleaf pico ve benzeri ürünler piyasanın en çok kullanılan, en yüksek güce ve en geniş hazneye sahip ürünlerdir. Paslanmaz çelikten ve camdan üretildiği için kullanım ömrü uzundur. Kullanımı da pratik olduğu için sıvı likitler kolaylıkla boşaltılabilir. Smok alien de aynı şekilde 2200 W gücüyle ve dolu paket içeriğiyle dikkat çekmektedir. İçerisinde Usb kablosunun da olduğu , geniş ekranıyla son derece kullanışlı olan bu elektronik sigara gerçek bağımlıları sigaradan kurtaracaktır. Smok alien aynı zamanda hafifliği ve şıklığıyla da kullanıcının ilgisini çekecektir. Bu nedenle kısa sürede sipariş ederek bu ürünle bağımlılıktan kurtulabilir, daha rahat bir nefes için kendinize yeni bir kapı açabilirsiniz.

Elektronik Sigarayla Bağımlılıktan Nasıl Kurtulunur?

Smok alien gibi elektronik sigaralar sayesinde nikotin bağımlılığından kurtulmak mümkündür. Aşmanız gereken fizyolojik saat 72 olarak bilimsel açıdan kanıtlanmıştır. Yani 72 saatten sonra sadece psikolojik bir ihtiyaç duyduğunuz için elektronik sigaralar sizin bu psikolojik ihtiyacınızı karşılayacaktır. Smok alien elektronik sigarası geniş haznesiyle uzun soluklu içim sağlayacağından, her gün yoğun bir sigara kullanımına sahip olanları tatmin edecektir. Smok alien içerisine önce nikotin içeren sıvı likitleri koyabilir ve ardından nikotinsiz olanlara geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede 3 ay gibi kısa bir sürede sigaradan ve onun zararlı etkilerinden kurtulacaksınız. Bu psikolojik savaşı verirken elektronik sigaranın geçici olduğunu da göz ardı etmemelisiniz. Yüksek sigara bıraktırma oranına sahip olan bu ürünleri internetten sipariş ettiğiniz zaman çok kısa sürede aldığınız sıvı likitlerle beraber kapınıza kadar gelecektir dememiz mümkündür.

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