İkinci yüzünü çıkarıp üçüncü yüzü taktılar

Fransa’da 43 yaşındaki Jerome Hamon adlı adam, ikinci kez yüz nakli olarak tarihe geçti.

Doğuştan gelen kendi yüzü daha önce bir nakille değiştirilen Hamon, geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği ikinci yüz nakli operasyonu sonrası ‘üçüncü’ yüzüyle yeni durumuna da alıştı.

Doktorlar, Hamon’un vücudunun yeni yüzünü reddetmesini engellemek için ilaçlar veriyor. Hamon’a 2010 yılında yüz nakli yapılmış ancak 6 sene sonra vücut yüzü reddetmeye başlamıştı.

İlk nakledilen yüz çıkarıldıktan sonra Hamon, iki ay hastanede yeni bir donörün çıkmasını bekledi.

Ocak ayında 22 yaşında ölen bir gencin yüzü Hamon’a nakledildi.