Yargıtay’dan epilasyon kararı: Eser değil hizmet

Kepçe kulak operasyonu davasının ‘eser sözleşmesi’ kapsamında olduğuna hükmeden Yargıtay, lazer epilasyonla önemli bir karara imza attı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 2013’te Bursa’daki güzellik salonuna giden bir kadın, lazer epilasyon yaptırmak için sözleşme imzaladı ve 5 bin TL’nin kredi kartından 10 taksitle çekilmesine onay verdi. Ertesi gün kadın parasını geri istedi. Güzellik merkezinin taksitleri kredi kartından alması üzerine de kadın, tüketici mahkemesine başvurdu.

Dosyaya bakan Bursa 3. Tüketici Mahkemesi, ‘davanın eser sözleşmesinden kaynaklandığı ve asliye hukuk mahkemesinin bakması gerektiğini’ belirtip görevsizlik verdi. Mağdur kadın kararını temyiz etti, dosya Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’ne gitti. Görevsizliği bozan Yargıtay, lazer epilasyonun hizmet olduğunu belirtip tüketici mahkemesinde görülmesine hükmetti.