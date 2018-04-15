Bahar yorgunluğunun çareleri

Bahar yorgunluğu pek çok insan için sorun yaratırken uzmanlar diyetisyen Nur Tatlıoğlu söz konusu sorunu yaşayanlara önerilerde bulundu.

MESUDE ERŞAN-HÜRRİYET/ Bahar ışığı, rengiyle pek çoğumuza iyi geliyor. Ancak bir geçiş mevsimi olan baharda, halsizlik ve yorgunluk hissedenler de az değil. Bu durumla baş etmek için sihirli bir değnek bulunmasa da beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı küçük ayarlamalar bile yetebilir.



Malum kış aylarında metabolizma yavaşlar. Baharda ise havadaki pozitif ve negatif yüklü iyonlar artar. Bu artış kişiye kendini zinde ve mutlu hissettirebilirken, negatif iyon artışı tam tersi etki gösterir. Yorgunluk yapar. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam bahar yorgunluğuna yol açan diğer önemli faktörler. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden diyetisyen Nur Tatlıoğlu söz konusu sorunu yaşayanlara şu önerilerde bulunuyor:

Gün içerisinde az ve sık beslenin. Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. Uzun süren açlık kan şekerinde düşüşe neden olacağından, yorgunluk ve halsizlik seviyesini artırır. 3-4 saat aralıklarla, günde 5-6 öğün beslenmek, kan şekerinde oluşacak dalgalanmaları azaltır ve zindelik sağlar.

Gün boyu 2-2.5 litre su tüketin. Vücuttaki su oranının azalması, yorgunluk seviyesini artırır. Yeteri miktarda su içmek toksinlerin atılması, vücut direncinin yükselmesi ve enzimlerin daha iyi çalışmasını sağlar.

Sebze ve meyvelerde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar vücudun daha enerjik olmasına katkı sağlar. Özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko ve selenyum bağışıklık sistemini güçlendirici özelliktedir. Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi artırın. Günde en az 5 porsiyon beslenmeye özen gösterin.

Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durun. Karbonhidrat değeri yüksek ve aşırı yağlı yiyecekler (hamur işleri, kızartmalar, kavurmalar, şerbetli tatlılar) uyku ve yorgunluk halini artırır.

Kan şekerini hızlı yükselten besinleri tercih etmeyin. Beyaz ve rafine edilmiş tahıllar yerine tam buğdaylı, kepekli, çavdarlı veya yulaflı tahıllar tüketin.

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin. Düzenli egzersiz, metabolizmayı hızlandırır. Dokuların yeteri kadar oksijen alması, kalp-damar sistemi ile solunumu düzenler. Güneşli ve açık havada yapılacak 30 dakikalık yürüyüş, fiziksel ve ruhsal açıdan yararlıdır. Özellikle güneşli havalarda yapılan egzersiz D vitamini aldırır.

Aşırı çay ve kahve tüketmeyin. Bitki çaylarından melisa çayı ve papatyanın sindirimi düzenleyici etkileri bulunuyor.